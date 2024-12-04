Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новая волна из 13 иностранных брендов направляется в Россию
Новая разработка Samsung обещает прорыв в дизайне умных часов
Лечебная вода и доступные цены: отдых в Хегико
МАЗ представляет новый минивэн — прорыв в коммерческом транспорте
Самые вкусные и хрустящие — выбираем правильные солёные огурцы
Рейтинг сортов томатов для теплицы: от ранних до поздних
Как выбрать стильный и практичный пиджак для офиса и не только?
Как правильно применять витамин C для красоты и здоровья кожи?
Марченко рассказал, как он относится к уменьшению зарплаты в два с половиной раза, до 30 млн

Ежедневные прогулки: как они продлевают жизнь и укрепляют здоровье

1:22
Здоровье

Физическая активность и продолжительность жизни тесно связаны. Учёные доказали, что регулярные прогулки значительно снижают риск ранней смерти.

осень
Фото: pxhere
осень

Как прогулки влияют на здоровье?

Исследователи установили, что для достижения положительного эффекта человек должен преодолеть максимальное расстояние за шесть минут, не останавливаясь. Оптимальная скорость составляет 4-7 км/ч, что позволяет пройти от 400 до 700 метров за указанный промежуток времени. Эти показатели свидетельствуют о хорошем физическом состоянии, хотя результаты могут зависеть от возраста и индивидуальных особенностей организма.

Результаты исследований

Медики провели эксперимент, который показал, что более быстрая ходьба способствует снижению боли и облегчению других симптомов заболеваний. Кроме того, ежедневные прогулки продолжительностью не менее 20 минут снижают риск смерти на 30%. Это связано с улучшением работы сердечно-сосудистой системы у людей, которые регулярно гуляют.

Выводы учёных были опубликованы в специализированных изданиях и быстро распространились в интернете, привлекая внимание к пользе ходьбы как простой и доступной формы физической активности.

Уточнения

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις - "природа" и лат. cultura - "возделываю, обрабатываю землю", сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Обсудить
Сейчас читают
Как в 60 лет снова чувствовать себя на 40? Добавьте в жизнь этот вид спорта
Новости спорта
Как в 60 лет снова чувствовать себя на 40? Добавьте в жизнь этот вид спорта Аудио 
Под льдами Гренландии НАСА обнаружила военную базу
Наука и техника
Под льдами Гренландии НАСА обнаружила военную базу
Названы породы кошек, которые обожают сидеть на руках
Домашние животные
Названы породы кошек, которые обожают сидеть на руках Аудио 
Популярное
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории

Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.

Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Как в 60 лет снова чувствовать себя на 40? Добавьте в жизнь этот вид спорта
Почему не цветет денежное дерево и как это исправить
РСЗО M1991. Острая северокорейская кухня едет на специальную военную операцию Дмитрий Плотников О предложении Трампа Трюдо, чтобы Канада стала 51-м штатом США: это всегда в повестке Любовь Степушова Надписи на стенах Древнего Рима иллюстритруют бурную общественно-политическую жизнь его граждан Игорь Буккер
Пудровые брови: мифы и правда о перманентном макияже бровей
Греки начали массово продавать свои запасы золотых монет
Эти двигатели-долгожители не подведут и после сотни тысяч пробега
Эти двигатели-долгожители не подведут и после сотни тысяч пробега
Последние материалы
Не ошибитесь с выбором! На что обязательно смотреть при покупке штор?
В США сообщили о резком росте дезертирства в рядах ВСУ
ФТС отказалась от новых требований Минприроды по ввозу холодильников
Миниатюрные чёрные дыры могут изменять орбиты планет
Сплошная нежность на ужин — готовим запеканку из куриного филе с грибами и сыром
Лавровый лист в садоводстве: секреты эффективного использования
Ржавчина и налёт больше не проблема — узнайте секретную формулу чистки сантехники
Опции авто, которые мешают водителям
Как правильно использовать скраб для лица и избежать вреда для кожи?
Уникальные подарки из Страны гор — где и что купить на память о Дагестане
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.