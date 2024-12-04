Ежедневные прогулки: как они продлевают жизнь и укрепляют здоровье

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Физическая активность и продолжительность жизни тесно связаны. Учёные доказали, что регулярные прогулки значительно снижают риск ранней смерти.

Фото: pxhere осень

Как прогулки влияют на здоровье?

Исследователи установили, что для достижения положительного эффекта человек должен преодолеть максимальное расстояние за шесть минут, не останавливаясь. Оптимальная скорость составляет 4-7 км/ч, что позволяет пройти от 400 до 700 метров за указанный промежуток времени. Эти показатели свидетельствуют о хорошем физическом состоянии, хотя результаты могут зависеть от возраста и индивидуальных особенностей организма.

Результаты исследований

Медики провели эксперимент, который показал, что более быстрая ходьба способствует снижению боли и облегчению других симптомов заболеваний. Кроме того, ежедневные прогулки продолжительностью не менее 20 минут снижают риск смерти на 30%. Это связано с улучшением работы сердечно-сосудистой системы у людей, которые регулярно гуляют.

Выводы учёных были опубликованы в специализированных изданиях и быстро распространились в интернете, привлекая внимание к пользе ходьбы как простой и доступной формы физической активности.

Уточнения

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις - "природа" и лат. cultura - "возделываю, обрабатываю землю", сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.

