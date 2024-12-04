Ежедневные прогулки: как они продлевают жизнь и укрепляют здоровье

Физическая активность и продолжительность жизни тесно связаны. Учёные доказали, что регулярные прогулки значительно снижают риск ранней смерти.
Исследователи установили, что для достижения положительного эффекта человек должен преодолеть максимальное расстояние за шесть минут, не останавливаясь. Оптимальная скорость составляет 4-7 км/ч, что позволяет пройти от 400 до 700 метров за указанный промежуток времени. Эти показатели свидетельствуют о хорошем физическом состоянии, хотя результаты могут зависеть от возраста и индивидуальных особенностей организма.
Медики провели эксперимент, который показал, что более быстрая ходьба способствует снижению боли и облегчению других симптомов заболеваний. Кроме того, ежедневные прогулки продолжительностью не менее 20 минут снижают риск смерти на 30%. Это связано с улучшением работы сердечно-сосудистой системы у людей, которые регулярно гуляют.
Выводы учёных были опубликованы в специализированных изданиях и быстро распространились в интернете, привлекая внимание к пользе ходьбы как простой и доступной формы физической активности.
Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις - "природа" и лат. cultura - "возделываю, обрабатываю землю", сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.
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