В России проведут исследования трёх лекарств от рака

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Российские ученые завершают клинические исследования трех новых таргетных препаратов против рака, направленных на лечение желудка, головы и шеи, а также молочной железы.

Фото: Pexels by RDNE Stock project, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лаборатория фармакологии

Ожидается, что работы завершатся до конца 2025 года, сообщила Марина Секачева, директор Института персонализированной онкологии Сеченовского университета.

Кроме того, специалисты уже завершили тестирование биоаналога зарубежного препарата Китруда, используемого при лечении метастатической меланомы. Препарат был зарегистрирован и введен в медицинскую практику, подтвердив свою эффективность.

Эти достижения открывают новые перспективы для онкологии в России и подчеркивают высокий уровень отечественной науки.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος — тяжесть, груз, и λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.



О́пухоль (др.-греч. -ομα, лат. tumor), также новообразование, неоплазия, неоплазма — патологический процесс, представленный новообразованной тканью, в которой изменения генетического аппарата клеток приводят к нарушению регуляции их роста и дифференцировки.

