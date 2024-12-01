Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
10 советов, которые сделают вас иконой стиля в офисе
Секреты успешного компостирования: что нельзя делать и почему
Как выбрать идеальный подарок для собаки: безопасно и с удовольствием
Устройства фирмы Dell не могут выключиться из-за Windows 11
Определены автомобили-победители премии Новинка года
Ослабление рубля вынудило экспортеров из Китая заморозить сделки
Новый год с огоньками! Названы плюсы и минусы гирлянды в интерьере
Ожирение и рак: почему у пациентов с лишним весом меньше шансов на выздоровление
Акула укусила туриста на Пхукете: редкий инцидент

В России проведут исследования трёх лекарств от рака

0:48
Здоровье

Российские ученые завершают клинические исследования трех новых таргетных препаратов против рака, направленных на лечение желудка, головы и шеи, а также молочной железы.

Лаборатория фармакологии
Фото: Pexels by RDNE Stock project, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лаборатория фармакологии

Ожидается, что работы завершатся до конца 2025 года, сообщила Марина Секачева, директор Института персонализированной онкологии Сеченовского университета.

Кроме того, специалисты уже завершили тестирование биоаналога зарубежного препарата Китруда, используемого при лечении метастатической меланомы. Препарат был зарегистрирован и введен в медицинскую практику, подтвердив свою эффективность.

Эти достижения открывают новые перспективы для онкологии в России и подчеркивают высокий уровень отечественной науки.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος — тяжесть, груз, и λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

О́пухоль (др.-греч. -ομα, лат. tumor), также новообразование, неоплазия, неоплазма — патологический процесс, представленный новообразованной тканью, в которой изменения генетического аппарата клеток приводят к нарушению регуляции их роста и дифференцировки.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
Обсудить
Сейчас читают
Как сделать вертикальную грядку из пластиковых бутылок за несколько шагов
Садоводство, цветоводство
Как сделать вертикальную грядку из пластиковых бутылок за несколько шагов Аудио 
Киавтуит признан самым уникальным камнем на планете
Наука и техника
Киавтуит признан самым уникальным камнем на планете Аудио 
Популярное
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри

Певец Сергей Лазарев объяснил, почему уходит из шоу "Ну-ка, все вместе!".

Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
Частые ошибки при замене свечей зажигания
Киавтуит признан самым уникальным камнем на планете
Японская кухня. Можно ли крутить самому роллы в домашних условиях, и сложно ли это? Дмитрий Плотников Древнейшие гоминиды жили по божеским установлениям Игорь Буккер Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев
Марина Федункив назвала новорождённого ребёнка интернациональным именем
Советы для быстрого прогрева двигателя зимой
Почему владельцы Chery, Haval и Geely чаще обращаются по каско
Почему владельцы Chery, Haval и Geely чаще обращаются по каско
Последние материалы
Ожирение и рак: почему у пациентов с лишним весом меньше шансов на выздоровление
Акула укусила туриста на Пхукете: редкий инцидент
Полив комнатных растений: идеальная вода для здоровья и роста
Тренер рассказала, каким должен быть спорт во время беременности: не время для героизма
Только в 4 из 18 образцов популярной минеральной воды не оказалось следов пестицидов
Тонкости выращивания кунжута — от выбора семян до сбора урожая
Российское золото покорило сердца иностранных туристов
В России проведут исследования трёх лекарств от рака
Чем служебная собака отличается от домашнего питомца
В одиночку никуда — в Испании не рекомендуют ездить на авто без пассажиров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.