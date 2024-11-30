20 минут отказа от курения способы запустить регенерацию лёгких

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Курение является одним из главных факторов риска множества заболеваний, особенно тех, которые затрагивают лёгкие.

Фото: Freepik by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сигарета

Токсичные вещества, выделяемые при сгорании табака, наносят серьёзный вред не только дыхательной системе, но и другим органам. Однако отказ от курения способен значительно улучшить здоровье даже спустя годы.

Уже через 20 минут после отказа снижается частота сердечных сокращений, а через 12 часов уровень угарного газа в крови падает, что улучшает поступление кислорода. В течение первых месяцев улучшается кровообращение и функции лёгких, а через 10 лет риск рака лёгких уменьшается на 50%.

Исследования показывают, что у бывших курильщиков число генетически здоровых клеток в лёгких в четыре раза выше, чем у курильщиков. Эти клетки активно восстанавливают эпителий дыхательных путей, снижая вероятность онкологии.

Таким образом, отказ от курения является одним из самых эффективных способов профилактики рака и улучшения общего состояния здоровья, даже если часть повреждений необратима.

Уточнения

Куре́ние — вдыхание дыма, препаратов, преимущественно растительного происхождения, тлеющих в потоке вдыхаемого воздуха, с целью насыщения организма содержащимися в них активными веществами путём их возгонки и последующего всасывания в лёгких и дыхательных путях.



Лёгкие (лат. pulmones, др.-греч. πνεύμων) — органы воздушного дыхания у всех млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, большинства земноводных, а также у некоторых рыб (двоякодышащих, кистепёрых и многопёровых).

