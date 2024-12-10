Влияние чая с молоком на нервную систему и пищеварение

Как чай с молоком помогает детям с гиперактивностью и повышенной возбудимостью

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чай с молоком: полезный напиток для всех

Чай с молоком — это не просто вкусное лакомство, но и настоящий источник пользы для здоровья. Эксперты утверждают, что такой напиток помогает улучшить самочувствие и справиться с различными проблемами.

Особенно полезен он тем, кто сталкивается с повышенной нервозностью или гиперактивностью. Чай с молоком может стать отличным выбором для детей, которые нуждаются в расслаблении и спокойствии.

Кроме того, он помогает при первых признаках простуды. Теплый напиток с молоком способствует укреплению иммунной системы, помогает избежать осложнений и ускоряет восстановление. Врачи отмечают, что чай с молоком также полезен для нормализации работы кишечника, что положительно влияет на пищеварение.

Особое внимание стоит уделить составу этого напитка. Молоко и чай (особенно зеленый) содержат теанин — аминокислоту, которая способствует улучшению пищеварения и снижает риски желудочно-кишечных заболеваний. В молоке также присутствуют кальций, фосфор, витамин D и другие микроэлементы, которые укрепляют костную систему и поддерживают здоровье зубов. А чай, в свою очередь, богат антиоксидантами, которые замедляют старение клеток и оберегают их от повреждений.

Уточнения

Чай - напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

