Чем опасен "плохой" холестерин и как с ним бороться

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Контроль уровня холестерина в крови необходим для предотвращения инсульта, сообщила невролог Галина Чудинская.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Приём у врача

Специалист напомнила, что людям старше 20 лет важно проверять уровень "плохого" холестерина каждые пять лет. Это помогает своевременно выявить риски: повышенный холестерин провоцирует образование атеросклеротических бляшек, которые могут стать причиной ишемического инсульта.

Для снижения холестерина важно пересмотреть питание. Чудинская порекомендовала включить в рацион больше клетчатки и сократить потребление насыщенных жиров. Также необходимо уделять внимание артериальному давлению, ведь гипертония — один из главных факторов риска инсульта.

Врач подчеркнула, что при наличии гипертонии требуется регулярный прием медикаментов для стабилизации давления.

Не менее важно отказаться от вредных привычек: курение и избыточное употребление алкоголя лишь усугубляют ситуацию. Кроме того, физическая активность играет ключевую роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, добавляет издание "Газета.Ru".

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή "жёлчь" + στερεός "твёрдый"), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

