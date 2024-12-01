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Чем опасен "плохой" холестерин и как с ним бороться

1:10
Здоровье

Контроль уровня холестерина в крови необходим для предотвращения инсульта, сообщила невролог Галина Чудинская.

Приём у врача
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Приём у врача

Специалист напомнила, что людям старше 20 лет важно проверять уровень "плохого" холестерина каждые пять лет. Это помогает своевременно выявить риски: повышенный холестерин провоцирует образование атеросклеротических бляшек, которые могут стать причиной ишемического инсульта.

Для снижения холестерина важно пересмотреть питание. Чудинская порекомендовала включить в рацион больше клетчатки и сократить потребление насыщенных жиров. Также необходимо уделять внимание артериальному давлению, ведь гипертония — один из главных факторов риска инсульта.

Врач подчеркнула, что при наличии гипертонии требуется регулярный прием медикаментов для стабилизации давления.

Не менее важно отказаться от вредных привычек: курение и избыточное употребление алкоголя лишь усугубляют ситуацию. Кроме того, физическая активность играет ключевую роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, добавляет издание "Газета.Ru".

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή "жёлчь" + στερεός "твёрдый"), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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