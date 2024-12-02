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Среди россиян вырос спрос на антидепрессанты

1:39
Здоровье

Аналитики "Контур.Маркета" провели исследование изменения цен и спроса на антидепрессанты. Они проанализировали более миллиона чеков из различных регионов России и сравнили данные за сентябрь-октябрь 2024 года с аналогичным периодом 2023 года.

Фармацевт в аптеке
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фармацевт в аптеке

Согласно исследованию, средняя стоимость антидепрессантов увеличилась на 10 % — с 576 рублей в 2023 году до 629 рублей в 2024 году. Одновременно с этим вырос спрос — на 7 %, пишет Газета.Ru.

Аналитик Дарья Жигалина предполагает, что увеличение спроса на антидепрессанты может быть связано с ростом числа обращений к психологам и психотерапевтам, а также с расширением возрастной группы потребителей этих препаратов. Сегодня на приёмах у психологов всё чаще встречаются молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет, а те, кто не обращается к специалистам, ищут альтернативные решения в аптеках.

В Москве и Московской области спрос на антидепрессанты вырос на 18 %, а средняя цена увеличилась до 834 рублей (+8 %). В Санкт-Петербурге и Ленинградской области спрос вырос на 17 % при средней цене 899 рублей (+3 %). В пятёрку регионов с наибольшим ростом спроса также вошли Томская область (+16 %), Свердловская область (+14 %) и Красноярский край и Ростовская область (+12 %).

Уточнения

Антидепресса́нты — психотропные лекарственные средства, применяемые прежде всего для терапии депрессии, оказывающие влияние на уровень нейромедиаторов, в частности серотонина, норадреналина и дофамина.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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