Среди россиян вырос спрос на антидепрессанты

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Аналитики "Контур.Маркета" провели исследование изменения цен и спроса на антидепрессанты. Они проанализировали более миллиона чеков из различных регионов России и сравнили данные за сентябрь-октябрь 2024 года с аналогичным периодом 2023 года.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фармацевт в аптеке

Согласно исследованию, средняя стоимость антидепрессантов увеличилась на 10 % — с 576 рублей в 2023 году до 629 рублей в 2024 году. Одновременно с этим вырос спрос — на 7 %, пишет Газета.Ru.

Аналитик Дарья Жигалина предполагает, что увеличение спроса на антидепрессанты может быть связано с ростом числа обращений к психологам и психотерапевтам, а также с расширением возрастной группы потребителей этих препаратов. Сегодня на приёмах у психологов всё чаще встречаются молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет, а те, кто не обращается к специалистам, ищут альтернативные решения в аптеках.

В Москве и Московской области спрос на антидепрессанты вырос на 18 %, а средняя цена увеличилась до 834 рублей (+8 %). В Санкт-Петербурге и Ленинградской области спрос вырос на 17 % при средней цене 899 рублей (+3 %). В пятёрку регионов с наибольшим ростом спроса также вошли Томская область (+16 %), Свердловская область (+14 %) и Красноярский край и Ростовская область (+12 %).

Уточнения

Антидепресса́нты — психотропные лекарственные средства, применяемые прежде всего для терапии депрессии, оказывающие влияние на уровень нейромедиаторов, в частности серотонина, норадреналина и дофамина.



