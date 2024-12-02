Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Анастасия Волочкова оценила идею возвращения в Большой театр: готова приплатить
Хабаровский край по объёмам вылова рыбы преуспел
Российскую медсестру оштрафовали за запись в личном блокноте
Отар Кушанашвили обрушился с критикой в адрес Петрова, требующего 50 млн рублей гонорара
Юный актёр из нашумевшего сериала про преступные группировки рассказал о мечте, связанной с кино
Опасные породы собак: как избежать трагедии
Как избавиться от сползающих простыней и вернуть себе крепкий сон
Глава Сбербанка дал прогноз по курсу рубля
Кончаловский рассказал, почему растит сыновей в деревне

Чем пост полезен для здоровья?

1:34
Здоровье

Рождественский пост, начавшийся 28 ноября и продолжающийся до 6 января, имеет большое значение для христиан, так как помогает им духовно и физически очиститься и подготовиться к светлому празднику Рождества Христова. Этот период благоприятен для здоровья, поскольку позволяет снизить нагрузку на пищеварительную систему и попробовать новые продукты и альтернативы привычным ингредиентам.

Крем-суп из шпината и брокколи
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Крем-суп из шпината и брокколи

В течение поста можно заменить животные молочные продукты на растительные, использовать различные виды муки с богатым минеральным составом, а также заменить сахар на фрукты, такие как финики и бананы. Кроме того, пост способствует духовному развитию, помогая сосредоточиться на внутренней жизни и отдохнуть от мирской суеты.

Пост полезен для здоровья, так как он помогает пищеварительной системе отдохнуть и разгрузиться. Это особенно важно в зимний период, когда организм испытывает недостаток витаминов и питательных веществ.

Во время поста можно попробовать новые продукты и рецепты, которые помогут разнообразить рацион и внести в него больше разнообразия. Растительное молоко, мука из зелёной гречки, миндальная мука, кедровый жмых и другие полезные альтернативы могут стать отличным выбором для выпечки и приготовления различных блюд.

Кроме того, пост способствует очищению организма от токсинов и шлаков, что положительно сказывается на общем самочувствии и здоровье.

Уточнения

Пост — религиозно обусловленная традиция временного воздержания от принятия пищи и питья (полностью или определённого вида), сопряжённая с другими духовно-аскетическими практиками.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Сейчас читают
Сколько раз нужно отжаться, чтобы убедиться в отличной физической подготовке?
Новости спорта
Сколько раз нужно отжаться, чтобы убедиться в отличной физической подготовке? Аудио 
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ
Советы
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ Аудио 
Россия поступила умно, запретив экспорт лома драгоценных металлов
Экономика и бизнес
Россия поступила умно, запретив экспорт лома драгоценных металлов Аудио 
Популярное
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата

День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.

Самый короткий день 2024 года: названа точная дата
Андрей Малахов показал, с кем в паре будет вести новогодний огонёк
Андрей Малахов показал, с кем в паре будет вести новогодний огонёк
Россия сделала умный ход, запретив экспорт важного ресурса
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ
ДБ. Что Сергей Лавров пытался объяснить американцам в интервью Такеру Карлсону Дмитрий Плотников Разгромить Россию на поле боя Запад не сможет — политолог Борис Шмелёв об интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону Ирина Малова Курская область получила нового врио губернатора — проверенного в деле силовиками Хинштейна Любовь Степушова
Рецепт самых полезных драников озвучил доктор Мясников
Сколько раз нужно отжаться, чтобы убедиться в отличной физической подготовке?
Раскрыт секрет успеха певца Шамана: проект с инвестициями
Раскрыт секрет успеха певца Шамана: проект с инвестициями
Последние материалы
Ирина Безрукова рассказала об ангельской душе своего умершего сына Андрея в день его рождения
Мышцы помнят всё: секреты быстрого возвращения в форму
Зимние ошибки водителей, которые могут стоить дорого
Внучка Иосифа Кобзона вышла замуж за израильского бизнесмена: первые кадры с торжества
Глеб Шкрябин: Способность принимать решения и предлагать улучшения — ключ к успеху в IT
Почему кошки массируют своих хозяев лапками три возможные причины
Валерий Сюткин раскрыл формулу успеха в шоу-бизнесе
Гоша Куценко появился на публике с дочерьми от фотомодели
В чем разница между ценами на кладовые в разных классах жилья
Польза куркумы и куркумина, а также риски, о которых следует знать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.