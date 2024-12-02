Особенности рациона во время Рождественского поста, или как его видят нутрициологи

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Рождественский пост начался 28 ноября и продлится до 6 января. Христиане верят, что этот период помогает духовно и физически очиститься, а также подготовиться к одному из самых светлых праздников — Рождеству Христову.

Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Овощной салат

Врачи предупреждают, что длительные посты могут быть вредными для здоровья, особенно если человек не подготовлен к ним. Ограничения в рационе могут привести к недостатку питательных веществ, поэтому важно проконсультироваться с врачом и специалистом по питанию.

С точки зрения науки о питании, этот пост не обеспечивает организм всеми необходимыми питательными веществами, что может привести к дефициту. Поэтому важно принимать нутрицевтические добавки.

Кроме того, иногда в рационе отсутствуют горячие блюда, а это может негативно сказаться на работе кишечника и желчного пузыря. Поэтому важно пить тёплую воду в течение дня, особенно утром.

Во время поста из рациона исключаются продукты животного происхождения, такие как мясо, молоко и яйца. Вместо этого белки растительного происхождения можно получать из бобовых, орехов и семян. Для восполнения дефицита омега-3 жирных кислот рекомендуется принимать пищевые добавки.

Также следует обратить внимание на достаточное потребление витаминов D и йода, а также включить в рацион овощи, крупы и ферментированные продукты, богатые клетчаткой и другими полезными веществами.

Уточнения

Рожде́ственский пост (Фили́ппов пост, в просторечии Фили́пповки) — пост, установленный в честь Рождества Христова в восточной христианской традиции.



Пост — религиозно обусловленная традиция временного воздержания от принятия пищи и питья (полностью или определённого вида), сопряжённая с другими духовно-аскетическими практиками.

