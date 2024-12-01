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Ожирение и рак: почему у пациентов с лишним весом меньше шансов на выздоровление

1:26
Здоровье

Учёные выяснили, почему пациенты с ожирением имеют меньше шансов на выздоровление при онкологических заболеваниях. Исследование, посвящённое раку желудочно-кишечного тракта, было представлено на Всемирном конгрессе ESMO.

Лишний вес
Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лишний вес

В чём причина снижения шансов?

Эксперты обнаружили, что у людей с высоким индексом массы тела (ИМТ) рак, например, колоректальный, сокращает продолжительность жизни значительно чаще, чем у пациентов с нормальным весом. Основной причиной является применение более низких кумулятивных доз адъювантной химиотерапии для лечения пациентов с ожирением.

При назначении химиотерапии дозировка препарата рассчитывается исходя из площади поверхности тела, которая определяется на основе веса и роста пациента. Однако для пациентов с ожирением дозы снижаются из-за опасений возникновения побочных эффектов. В результате лечение может быть менее эффективным.

Что показало исследование?

Учёные выявили прямую связь между увеличением ИМТ и снижением дозы адъювантной химиотерапии. Более того, увеличение дозировки у пациентов с ожирением приводило к лучшим результатам выживаемости. Это открытие может изменить подход к лечению таких пациентов и повысить их шансы на успешное выздоровление.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas - "ожирение" и obesitas - "полнота, тучность, откормленность") — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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