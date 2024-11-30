Утренний кашель: почему он возникает даже у здоровых людей

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Какие могут быть причины утреннего кашля, который беспокоит даже некурящих людей без признаков аллергии? Раздражение и сухость в горле по утрам могут сигнализировать о различных нарушениях в организме.

Фото: Freepik by stefamerpik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Осмотр эндокринолога

Какие факторы вызывают кашель?

Кашель не всегда связан с вредными привычками или заболеваниями. Он может быть вызван и бытовыми причинами, например, употреблением определённых продуктов или работой кондиционера. Однако если человек не курит, не страдает аллергией или хроническими воспалительными заболеваниями дыхательных путей, проблема может быть связана с другими системами организма.

Основные причины:

Проблемы с щитовидной железой.

Заболевания желудочно-кишечного тракта, например, хронический гастрит. Повышенная кислотность и избыточное выделение желудочного сока способны вызывать ощущение сухости в горле.

У людей с диабетом слизистые оболочки пересыхают из-за повышенного уровня сахара в крови.

Пища — кашель может быть реакцией на употребление суши или других продуктов, которые пересушивают слизистую.

Алкоголь — чрезмерное употребление спиртного также провоцирует сухость горла наутро.

Кондиционер — его работа осушает воздух, что вызывает раздражение дыхательных путей.

Регулярный утренний кашель требует внимания и может быть поводом для консультации с врачом, чтобы исключить серьёзные заболевания и найти подходящее решение.

Уточнения

Щитови́дная железа́ (лат. glandula thyr(e)oidea) — эндокринная железа у позвоночных, хранящая йод и вырабатывающая йодосодержащие гормоны (йодтиронины), участвующие в регуляции обмена веществ и росте отдельных клеток, а также организма в целом — тироксин (тетрайодтиронин, T 4 ) и трийодтиронин (T 3 ).

