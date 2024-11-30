Утренний кашель: почему он возникает даже у здоровых людей

Какие могут быть причины утреннего кашля, который беспокоит даже некурящих людей без признаков аллергии? Раздражение и сухость в горле по утрам могут сигнализировать о различных нарушениях в организме.
Кашель не всегда связан с вредными привычками или заболеваниями. Он может быть вызван и бытовыми причинами, например, употреблением определённых продуктов или работой кондиционера. Однако если человек не курит, не страдает аллергией или хроническими воспалительными заболеваниями дыхательных путей, проблема может быть связана с другими системами организма.
Регулярный утренний кашель требует внимания и может быть поводом для консультации с врачом, чтобы исключить серьёзные заболевания и найти подходящее решение.
Щитови́дная железа́ (лат. glandula thyr(e)oidea) — эндокринная железа у позвоночных, хранящая йод и вырабатывающая йодосодержащие гормоны (йодтиронины), участвующие в регуляции обмена веществ и росте отдельных клеток, а также организма в целом — тироксин (тетрайодтиронин, T4) и трийодтиронин (T3).
По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.