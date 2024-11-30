Почему недостаток движения разрушает здоровье быстрее, чем вредные привычки

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Даже здоровый человек может столкнуться с серьёзными проблемами, и причина этого не всегда кроется в вредных привычках, таких как курение или алкоголизм.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Сердце и бумажные человечки

Почему движение так важно?

Основной причиной многих болезней врач называет недостаток физической активности. Низкая подвижность наносит организму больший ущерб, чем, например, употребление продуктов с ГМО. Лежачий или сидячий образ жизни разрушает здоровье быстрее, чем другие факторы, на которые человек не всегда может повлиять.

Физические нагрузки должны стать неотъемлемой частью жизни, если у человека нет серьёзных сердечных патологий или других проблем, препятствующих занятиям спортом. Даже после перенесённого инфаркта возвращаться к нагрузкам нужно постепенно, через 2-3 месяца и только под контролем специалиста.

Как правильно двигаться?

Для большинства людей регулярные физические упражнения — это необходимость. Достаточно заниматься спортом не менее трёх раз в неделю, выбирая такие нагрузки, которые приносят удовольствие и не требуют насилия над собой. При этом вовсе не обязательно посещать спортзал: обычные пешие прогулки тоже отлично поддерживают здоровье.

Уточнения

Инфа́ркт (лат. infarcire "начинять, набивать") — омертвление (некроз) органа или ткани вследствие острого недостатка кровоснабжения.

