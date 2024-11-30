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Чем опасен частый приём антибиотиков: неожиданная угроза для кишечника

1:21
Здоровье

Недавние исследования показали, что прием антибиотиков может существенно влиять на здоровье кишечника и представлять серьезный риск для его состояния. Учёные установили, что частое употребление этих препаратов может повышать вероятность развития рака кишечника, особенно у людей младше 50 лет.

Антибиотики
Фото: Городская поликлиника № 17 is licensed under public domain
Антибиотики

Как антибиотики влияют на кишечник?

Согласно опубликованным данным, начиная с 2000 года за 15 лет мировое потребление антибиотиков выросло на 65%. Одновременно с этим увеличилось число случаев рака кишечника. Важную роль в развитии заболевания также играют несбалансированное питание, злоупотребление сладкими напитками, алкоголь и другие факторы.

Учёные из Шотландии проанализировали медицинские данные более 8 тысяч пациентов и обнаружили связь между частым приёмом антибиотиков и высоким риском развития рака толстой кишки, независимо от возраста. Однако наиболее уязвимой группой остаются люди младше 50 лет.

Ежегодно диагноз "рак кишечника" ставится 2 миллионам человек по всему миру. Эксперты призывают отказаться от необоснованного применения антибиотиков, чтобы минимизировать риски и сохранить здоровье.

Уточнения

Антибио́тики (от др.-греч. ἀντί "против" + βίος "жизнь") — природные и синтетические антимикробные вещества, широко применяющиеся для лечения инфекций.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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