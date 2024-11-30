Что посадить на подоконнике зимой — советы по выбору растений

4:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С наступлением зимы многие садоводы задаются вопросом, какие растения можно вырастить в домашних условиях, особенно на подоконниках. Ведь не все могут похвастаться большими садами, а желание продолжать работу с растениями не исчезает, даже когда на улице холодно. Вот несколько идей для тех, кто хочет добавить зелени в дом зимой.

Фото: flickr.com by Antonio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Розмарин

1. Жасмин лекарственный (Jasminum officinale)

Жасмин — одно из самых ароматных растений, которое можно выращивать в доме зимой. Он не только красив, но и обладает успокаивающим эффектом. Лучше всего он чувствует себя в помещении, где достаточно света, а его цветки наполняют дом восхитительным ароматом, который помогает снять стресс. Даже если зимой жасмин не цветет, весной он вознаградит вас своим цветением.

2. Шуазия (Choisya)

Шуазия — это компактное декоративное растение, которое за лето может вырасти на улице, а на зиму переносится в дом. Ее ароматные апельсиновые цветы и хвойный запах создают атмосферу уюта. Это также полезное фитонцидное растение, которое активно очищает воздух.

3. Батат

Батат — не только декоративное растение, но и съедобное. В зимнее время он будет украшать подоконник, а также станет источником свежих листьев, которые можно использовать в салатах. Он растет в помещении, но требует регулярного ухода и полива. При этом он также может размножаться через черенкование, создавая новые декоративные растения для вашего интерьера.

4. Лемонграсс (Цимбопогон)

Лемонграсс известен своим лимонным ароматом и полезными свойствами. Он идеально подходит для зимнего выращивания, так как его листья можно использовать для ароматизации чая, а также для приготовления рыбы и мяса. Для хорошего роста ему требуется много света и регулярное обрезание.

5. Базилик мелкий (Ocimum minimum)

Мелкий базилик с маленькими листьями — это не только ароматное растение для кухни, но и хорошая защита от насекомых. Он активно распространяет базиликовый запах, который отпугивает вредителей. В комнатных условиях базилик растет быстро, и его можно использовать для приправ и добавок в блюда.

6. Розмарин (Rosmarinus officinalis)

Розмарин — это не только декоративное растение, но и ценное для кулинарии. Он хорошо растет на подоконнике, не требуя особых условий. Сухой воздух в помещении подходит этому растению, а его листья можно использовать для приготовления разнообразных блюд. Розмарин не нуждается в частом поливе, что делает его идеальным для зимнего выращивания.

7. Гинура (Gynura Procumbens)

Гинура, известная как "шпинат долголетия", имеет не только декоративные, но и лечебные свойства. Она помогает укрепить иммунную систему, снижает уровень артериального давления и обладает кардиопротекторными свойствами. Листья гинуры можно употреблять в сыром виде, а для лучшего ветвления рекомендуется регулярно срезать макушки.

8. Другие растения

Кроме вышеперечисленных, можно выращивать дома такие растения, как тимьян, мята, лаванда, а также мелисса и другие травы, которые можно использовать в кулинарии и для приготовления чаев. Все эти растения неприхотливы и хорошо чувствуют себя в комнатных условиях, если обеспечить им достаточное количество света и полива.

Как организовать место для растений в зимний период

В зимнее время подоконники часто переполнены растениями. Чтобы организовать пространство, можно использовать вертикальные конструкции, такие как подвесные кашпо или многоуровневые полки. Это позволит разместить растения в удобном для них месте, а также сэкономить пространство.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов.

