Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дефицит энергии ограничит развитие искусственного интеллекта
Китайские учёные раскрыли тайну овального кратера Хайлинь
Зимний уход за виноградом: размножение и уход за саженцами
Как избежать брылей с помощью лифтинг-косметики
Стюардесса Emirates шокирует правдой о правилах уборки в отелях — одни и те же полотенца для гостей и чистки туалетов
Rivian собирается освоить европейский рынок
Что делать при встрече с бродячими собаками: советы экспертов
Эксперт объяснила, почему в России дорожает и будет дорожать шоколад
Манная каша полезная или вредная?

Удивительные продукты, которые замедляют старение и продлевают жизнь

1:42
Здоровье

Правильное питание — это один из ключевых факторов долгожительства. Чтобы увеличить шансы на долгую и здоровую жизнь, важно развить несколько полезных пищевых привычек, которые окажут положительное влияние на здоровье.

Фрукты
Фото: Freepik is licensed under Free license
Фрукты

Одним из основных принципов правильного питания является выбор сложных углеводов вместо простых. Углеводы играют важную роль в питании, однако следует избегать излишков быстрых углеводов, таких как сахар и кондитерские изделия.

Частое употребление таких продуктов может оказать вредное влияние на организм. Лучше включать в рацион крупы, цельнозерновой хлеб и другие источники медленных углеводов, которые обеспечат стабильную энергию и поддержат здоровье.

Не менее важным аспектом является уменьшение потребления жиров. Хотя жиры необходимы организму, чрезмерное потребление таких продуктов, как майонез, сливочное масло и жареная пища, может существенно снизить продолжительность жизни. Вместо этого стоит отдавать предпочтение здоровым жирам, которые можно найти в рыбе, орехах и авокадо.

Для замедления процессов старения рекомендуется включать в рацион продукты, богатые антиоксидантами. Одним из таких мощных антиоксидантов является ресвератрол, который содержится в орехах и винограде.

Также полезны антиоксиданты, содержащиеся в овощах и фруктах, которые помогают защитить клетки от повреждений и поддерживают молодость организма.

Следуя этим принципам питания, можно значительно повысить шансы на долгую и здоровую жизнь.

Уточнения

Долгожи́тель - человек, отличающийся долголетием.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Смитиенко Анна
Врач-терапевт, пульмонолог
Обсудить
Сейчас читают
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Шоу-бизнес
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва Аудио 
Доктор Мясников раскрывает секреты о шоколаде
Еда и рецепты
Доктор Мясников раскрывает секреты о шоколаде Аудио 
Популярное
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход

По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.

Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Как ухаживать за геранью зимой: простые советы
Доктор Мясников раскрывает секреты о шоколаде
Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев Тест вне лаборатории запросто обнаружит бактерии в жидкостях от воды до мочи Игорь Буккер Оружие из будущего. Российская ракетная система Орешник — чудо современной науки Дмитрий Плотников
Новые сорта клубники, которые изменят ваш урожай
Иностранцы в России: новые правила пересечения границы
Лучший способ развить плечи и спину: жим гири стоя
Лучший способ развить плечи и спину: жим гири стоя
Последние материалы
Дефицит энергии ограничит развитие искусственного интеллекта
Китайские учёные раскрыли тайну овального кратера Хайлинь
Зимний уход за виноградом: размножение и уход за саженцами
Как избежать брылей с помощью лифтинг-косметики
Стюардесса Emirates шокирует правдой о правилах уборки в отелях — одни и те же полотенца для гостей и чистки туалетов
Rivian собирается освоить европейский рынок
Что делать при встрече с бродячими собаками: советы экспертов
Эксперт объяснила, почему в России дорожает и будет дорожать шоколад
Манная каша полезная или вредная?
Мох на крыше — почему это может быть опасно для вашего дома
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.