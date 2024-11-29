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Невралгия — как победить стреляющую боль с помощью правильного лечения

1:59
Здоровье

Невралгия — это состояние, сопровождающееся резкой, стреляющей болью, которая возникает из-за повреждения или раздражения нерва. Она может затронуть любую часть тела и проявляться в виде боли разной интенсивности — от легкой до очень сильной.

Врач
Фото: flickr.com by Алекс Проймос, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Врач

В зависимости от типа и причины заболевания, лечение невралгии может включать лекарства, а в тяжелых случаях — хирургические вмешательства.

Невралгия может возникать по разным причинам, включая инфекции, такие как опоясывающий лишай или болезнь Лайма, давление на нервы со стороны опухолей или кровеносных сосудов, а также такие заболевания, как диабет и проблемы с почками. Старение также может способствовать развитию этого заболевания.

Существует несколько типов невралгии, включая невралгию тройничного нерва, которая вызывает резкую боль в области лица, постгерпетическую невралгию, возникающую после опоясывающего лишая, и затылочную невралгию, которая проявляется болью в области шеи и головы. Другими распространенными видами являются межреберная и периферическая невралгия.

Лечение невралгии зависит от её формы и тяжести. Для легких случаев могут быть использованы мази, инъекции стероидов или нервная блокада. В более сложных случаях могут понадобиться противосудорожные препараты, миорелаксанты и антидепрессанты.

Когда медикаментозное лечение не помогает, может быть рекомендовано хирургическое вмешательство, такое как микрососудистая декомпрессия или стереотаксическая хирургия, которые помогают уменьшить давление на нерв или блокировать болевые сигналы.

Основной целью лечения является снятие боли и восстановление нормальной активности пациента, так как невралгия может существенно нарушить повседневную жизнь и ухудшить качество жизни.

Уточнения

Невралги́я (от др.-греч. νεῦρον - "жила, нерв" + ἄλγος - "боль") — поражение периферических нервов, характеризующееся приступами боли в зоне иннервации какого-либо нерва.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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