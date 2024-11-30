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Почему эпилепсия касается каждого — мнение невролога

1:18
Здоровье

Эпилепсия — это заболевание, которое встречается у множества людей и занимает третье место среди неврологических заболеваний по распространенности в мире.

Девушка на приёме у врача
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка на приёме у врача

Согласно словам врача-невролога Павла Хорошева, каждый человек хотя бы раз в жизни переживает эпилептический приступ, будь то во сне или наяву. Эти приступы могут быть различными: генерализованными, судорожными или в других формах. Чаще всего люди не осознают, что испытали эпилептический припадок, особенно если приступ был легким, сообщает Радио 1.

Почему эпилепсия касается каждого

Для некоторых людей приступы могут случаться гораздо чаще — например, раз в год или реже. Таких людей называют людьми с повышенной судорожной готовностью. Эксперт отметил, что для таких людей важно избегать ситуаций, которые могут привести к повышению температуры тела, так как это может спровоцировать приступ.

Лечение эпилепсии: препараты и хирургия

В лечении эпилепсии используются противосудорожные препараты, которые назначаются врачом. В особо тяжелых случаях может быть рекомендовано хирургическое вмешательство, если болезнь не поддается лечению медикаментозно.

Уточнения

Эпиле́пси́я (лат. epilepsia от др.-греч. ἐπιληψίαἐπίληπτος "схваченный, пойманный, застигнутый"), также арх. паду́чая (от лат. caduca) — хроническое неврологическое заболевание, проявляющееся в предрасположенности организма к внезапному возникновению судорожных приступов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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