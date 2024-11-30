Почему эпилепсия касается каждого — мнение невролога

Эпилепсия — это заболевание, которое встречается у множества людей и занимает третье место среди неврологических заболеваний по распространенности в мире.
Согласно словам врача-невролога Павла Хорошева, каждый человек хотя бы раз в жизни переживает эпилептический приступ, будь то во сне или наяву. Эти приступы могут быть различными: генерализованными, судорожными или в других формах. Чаще всего люди не осознают, что испытали эпилептический припадок, особенно если приступ был легким, сообщает Радио 1.
Для некоторых людей приступы могут случаться гораздо чаще — например, раз в год или реже. Таких людей называют людьми с повышенной судорожной готовностью. Эксперт отметил, что для таких людей важно избегать ситуаций, которые могут привести к повышению температуры тела, так как это может спровоцировать приступ.
В лечении эпилепсии используются противосудорожные препараты, которые назначаются врачом. В особо тяжелых случаях может быть рекомендовано хирургическое вмешательство, если болезнь не поддается лечению медикаментозно.
Эпиле́пси́я (лат. epilepsia от др.-греч. ἐπιληψία ← ἐπίληπτος "схваченный, пойманный, застигнутый"), также арх. паду́чая (от лат. caduca) — хроническое неврологическое заболевание, проявляющееся в предрасположенности организма к внезапному возникновению судорожных приступов.
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