Бодибилдеры развеяли популярное заблуждение о правильном питании

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В наше время многие люди осознают важность правильного питания, однако зачастую имеют ошибочное представление о том, что оно означает. Эксперты сервиса Grow Food решили прокомментировать наиболее распространённое заблуждение.

Фото: commons.wikimedia.org by Shisma, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Сэндвич с авокадо и яйцом

Существует мнение, что правильное питание предполагает минимальное потребление пищи.

Известный бодибилдер и автор популярного канала YOUGAFIT Сергей Югай утверждает, что переход на правильное питание не означает голодание. Отказ от еды может нанести вред вашему организму и не поможет сбросить лишний вес. Голодание приведёт к стрессу, депрессии и проблемам со здоровьем, а не к фигуре вашей мечты, убеждён специалист.

Многие люди, стремясь достичь быстрых результатов, резко ограничивают свой рацион и исключают любимые блюда. Однако такой подход приводит к недостатку витаминов и микроэлементов в организме, что вызывает слабость, болезненный вид и в долгосрочной перспективе проблемы со здоровьем.

Владислав Мошкин, двукратный чемпион России по бодибилдингу и фитнесу, напомнил, что основной обмен веществ — это количество энергии, необходимое для поддержания организма в состоянии покоя.

"Уменьшение данной калорийности приведет к сбою гормонов и организма в целом. А любителям сладкого стоит знать: если не выходить за рамки БЖУ (соотношение белков, жиров и углеводов), то иногда можно позволить себе любимое пирожное", — сказал Мошкин, которого цитирует Maire Claire.

Уточнения

Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.



Голодание — в политике, гуманитарной помощи и социальных науках — состояние, при котором человек в течение длительного периода не может есть достаточно пищи для удовлетворения основных потребностей в питании.



