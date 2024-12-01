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Бодибилдеры развеяли популярное заблуждение о правильном питании

1:40
Здоровье

В наше время многие люди осознают важность правильного питания, однако зачастую имеют ошибочное представление о том, что оно означает. Эксперты сервиса Grow Food решили прокомментировать наиболее распространённое заблуждение.

Сэндвич с авокадо и яйцом
Фото: commons.wikimedia.org by Shisma, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Сэндвич с авокадо и яйцом

Существует мнение, что правильное питание предполагает минимальное потребление пищи.

Известный бодибилдер и автор популярного канала YOUGAFIT Сергей Югай утверждает, что переход на правильное питание не означает голодание. Отказ от еды может нанести вред вашему организму и не поможет сбросить лишний вес. Голодание приведёт к стрессу, депрессии и проблемам со здоровьем, а не к фигуре вашей мечты, убеждён специалист.

Многие люди, стремясь достичь быстрых результатов, резко ограничивают свой рацион и исключают любимые блюда. Однако такой подход приводит к недостатку витаминов и микроэлементов в организме, что вызывает слабость, болезненный вид и в долгосрочной перспективе проблемы со здоровьем.

Владислав Мошкин, двукратный чемпион России по бодибилдингу и фитнесу, напомнил, что основной обмен веществ — это количество энергии, необходимое для поддержания организма в состоянии покоя.

"Уменьшение данной калорийности приведет к сбою гормонов и организма в целом. А любителям сладкого стоит знать: если не выходить за рамки БЖУ (соотношение белков, жиров и углеводов), то иногда можно позволить себе любимое пирожное", — сказал Мошкин, которого цитирует Maire Claire.

Уточнения

Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.

Голодание — в политике, гуманитарной помощи и социальных науках — состояние, при котором человек в течение длительного периода не может есть достаточно пищи для удовлетворения основных потребностей в питании.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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