Кленовый сироп помогает контролировать уровень сахара в крови

1:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В ходе клинического исследования было установлено, что замена рафинированных сахаров кленовым сиропом значительно улучшает важные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний и здоровье кишечника.

Фото: commons.wikimedia.org by Ano Lobb, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кленовый сироп

Исследование, проведенное в Канаде, показало, что замена 5% ежедневных калорий, получаемых из рафинированного сахара, на две столовые ложки кленового сиропа, приводит к улучшению гликемического профиля, снижению систолического артериального давления и уменьшению висцерального жира. Эти улучшения были зафиксированы уже после восьми недель наблюдения.

Исследование проводилось с участием 42 добровольцев, которые заменяли сахар на кленовый сироп или сахарозу с искусственным вкусом. Было выявлено, что кленовый сироп улучшает способность организма регулировать уровень сахара в крови, что важно для профилактики диабета.

Кроме того, употребление кленового сиропа помогло снизить кровяное давление и уменьшить количество жира в брюшной полости, что связано с риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Не менее важным результатом стало улучшение состояния кишечной микробиоты. У участников, потреблявших кленовый сироп, увеличилось количество полезных бактерий, таких как Lactocaseibacillus casei, а количество вредных бактерий было уменьшено. Это открытие подчеркивает не только пользу для сердца и сосудов, но и для общего состояния здоровья.

Доктор Андре Марретт, руководивший исследованием, отметил, что хотя выборка была небольшой, результаты исследования открывают новые возможности для профилактики метаболических заболеваний с помощью натуральных подсластителей, таких как кленовый сироп.

Уточнения

Клено́вый сиро́п (англ. maple syrup, фр. sirop d'érable) — сладкий сироп из сока дерева сахарного клёна, красного клёна, чёрного клёна, остролистного клёна, ясенелистного клёна или любого другого вида клёна.

