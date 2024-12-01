Семь вредных привычек, которые негативно влияют на зрение

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сегодня, когда технологии играют всё более важную роль в нашей жизни, забота о зрении становится особенно актуальной. Мы рассмотрим семь вредных привычек, которые негативно влияют на наше зрение, и предложим способы их устранения.

Фото: Wikimedia Commons by Microrao, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вирусный конъюнктивит

Для сохранения здоровья глаз и зрения необходимо соблюдать следующие рекомендации:

Носите солнцезащитные очки при ярком солнечном свете, чтобы защитить сетчатку от ультрафиолетовых лучей и предотвратить развитие катаракты и опухолей. Выбирайте модели с маркировкой UV для дополнительной защиты. Откажитесь от курения, так как оно повышает риск развития катаракты и возрастной макулярной дегенерации, которые могут привести к потере зрения. Мойте руки перед тем, как надеть контактные линзы, чтобы избежать попадания грязи и бактерий на поверхность линз. Не трите глаза грязными руками, так как это может привести к занесению инфекции и развитию синдрома розового глаза. Делайте перерывы при работе за компьютером каждые 20 минут, смотрите вдаль на 20 секунд, чтобы уменьшить нагрузку на глаза и предотвратить сухость и усталость. Сбалансированно питайтесь, включая в рацион морковь, чернику, печень, шпинат и рыбу, так как эти продукты содержат витамины и антиоксиданты, необходимые для здоровья глаз. Обеспечьте хорошее освещение при чтении и работе, чтобы снизить нагрузку на глаза и предотвратить развитие близорукости.

Уточнения

Зри́тельная систе́ма (зри́тельный анализа́тор, о́рган зре́ния) — бинокулярная (стереоскопическая) оптическая система биологической природы, эволюционно возникшая у животных и способная воспринимать электромагнитное излучение видимого спектра (свет), создавая ощущение положения предметов в пространстве.

