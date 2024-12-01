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Семь вредных привычек, которые негативно влияют на зрение

1:34
Здоровье

Сегодня, когда технологии играют всё более важную роль в нашей жизни, забота о зрении становится особенно актуальной. Мы рассмотрим семь вредных привычек, которые негативно влияют на наше зрение, и предложим способы их устранения.

Вирусный конъюнктивит
Фото: Wikimedia Commons by Microrao, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вирусный конъюнктивит

Для сохранения здоровья глаз и зрения необходимо соблюдать следующие рекомендации:

  1. Носите солнцезащитные очки при ярком солнечном свете, чтобы защитить сетчатку от ультрафиолетовых лучей и предотвратить развитие катаракты и опухолей. Выбирайте модели с маркировкой UV для дополнительной защиты.
  2. Откажитесь от курения, так как оно повышает риск развития катаракты и возрастной макулярной дегенерации, которые могут привести к потере зрения.
  3. Мойте руки перед тем, как надеть контактные линзы, чтобы избежать попадания грязи и бактерий на поверхность линз.
  4. Не трите глаза грязными руками, так как это может привести к занесению инфекции и развитию синдрома розового глаза.
  5. Делайте перерывы при работе за компьютером каждые 20 минут, смотрите вдаль на 20 секунд, чтобы уменьшить нагрузку на глаза и предотвратить сухость и усталость.
  6. Сбалансированно питайтесь, включая в рацион морковь, чернику, печень, шпинат и рыбу, так как эти продукты содержат витамины и антиоксиданты, необходимые для здоровья глаз.
  7. Обеспечьте хорошее освещение при чтении и работе, чтобы снизить нагрузку на глаза и предотвратить развитие близорукости.

Уточнения

Зри́тельная систе́ма (зри́тельный анализа́тор, о́рган зре́ния) — бинокулярная (стереоскопическая) оптическая система биологической природы, эволюционно возникшая у животных и способная воспринимать электромагнитное излучение видимого спектра (свет), создавая ощущение положения предметов в пространстве.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Никулина Ольга
Специализируется на диагностике и лечении острых и хронических заболеваний глаз, в том числе астигматизма, близорукости, дальнозоркости, конъюнктивит (вирусный, бактериальный, аллергический), косоглазия, ячменя
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