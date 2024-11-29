Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Я голодаю и толстею! Как не навредить себе жёсткой диетой, ответила врач
Блогер Айза рассказала: её младший сын уверен, что у всех детей папы сидели в тюрьме
В центре Гамалеи разрабатывают уникальные антитела против ВИЧ
В России допустили повышение возраста молодежи до 60 лет
Новая гипотеза происхождения жизни: секреты углеродных циклов
Вой у собак: когда это норма, а когда повод для беспокойства
Садоводы раскрыли секреты защиты ягодных растений от птиц
Как сделать перловку мягкой и вкусной без замачивания
Рейтинг автомобилей, в которых удобно разместятся даже самые высокие пассажиры

Роспотребнадзор разделает под орех петербургский ресторан Токио-сити, где отравились 23 посетителя

3:34
Здоровье

В петербургском ресторане японской кухни 28 ноября произошло отравление, жертвами которого стали 23 человека. Посетителей известного сетевого заведения "Токио сити" госпитализировали с симптомами острой кишечной инфекции, включая высокую температуру, боль в животе и тошноту. Есть опасения, что число пострадавших может возрасти ещё.

роллы
Фото: commons.wikimedia.org by Phengphian Laogumnerd Cuisine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
роллы

Отравление в "Токио-сити" в беседе с Pravda.Ru прокомментировал Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям.

Жемчугов отмечает, что если все технологии приготовления японских блюд соблюдены, то риск заражения острой кишечной инфекцией минимален. Однако, если технологии нарушаются, как и качество продукции, то вероятность заболеть становится такой же, как и в любом другом ресторане.

"Я очень люблю японскую кухню и китайскую тоже, но японскую даже больше. Я имею в виду сырую рыбу и сырые морепродукты. Классно и полезно", — признался иммунолог.

Эксперт уверен, что для того, чтобы понять, в чём именно причина отравления посетителей, необходимо проверить весь персонал на наличие микроба, который был выделен у заболевших.

Также, по мнению Жемчугова, следует проверить все продукты на наличие этого микроба и оценить температуру в холодильниках. Это стандартная процедура, которую проведет Роспотребнадзор.

"И, второе, нарушение технологии продуктов: либо температура хранения, либо сроки хранения нарушены, либо где-то источник. Потому что само по себе в морепродуктах нет никаких микробов просто по определению, в морских животных практически нет никаких заразных микробов. Но при одном условии, что они действительно морские. Потому что есть ещё так называемая аквакультура — живут в сотках, в аквариумах. Там и бывают чаще всего нарушения, то есть концентрация, питание, степень фильтрации и так далее. Надо проверить все продукты, где загрязнены, на этот же микроб. И поставщиков. Температуру в холодильниках. Но это стандартная ситуация. Роспотребнадзор их разделает под орех, все выяснит и скажет, что где и откуда", — уверен Жемчугов.

Инфекционист добавил, что тот, кто хоть раз попробовал японскую кухню в Японии, никогда не забудет этот вкус. Однако важно помнить, что культура и ответственность зависят не от посетителей, а от самого ресторана, подчеркнул он.

"Если есть таракан, ресторан надо закрыть. Если есть просроченная продукция в холодильнике, закрыть. Если есть необследованный персонал на кишечные инфекции, закрыть. Жестко. Потому что, что люди должны страдать, сейчас мучатся? А тем более всякие последствия могут быть. В Москве много всяких хороших ресторанов японской кухни. Это культура", — отметил Жемчугов.

Однако, если не соблюдать все требования, можно заразиться чем угодно, подчеркнул эксперт. Например, если пропустить сроки хранения, то даже в хорошем мясе может вырасти кишечная палочка, и человек может получить отравление.

Каждый раз, когда происходит подобное, необходимо разбираться, где находится источник заражения, добавил Жемчугов.

Уточнения

Кишечные инфекции — это целая группа заразных болезней, которые в первую очередь поражают пищеварительный тракт.
 

Япо́нская ку́хня (яп. 日本料理 нихонрё:ри) — национальная кухня японцев, отличается предпочтением натуральных, минимально обработанных продуктов, широким применением морепродуктов, сезонностью, характерными блюдами.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Кузнецова Елена
Врач - аллерголог-иммунолог
Обсудить
Сейчас читают
Раздербанить западные замороженные активы. Силуанов заявил, что процесс пошёл
ЦБ
Раздербанить западные замороженные активы. Силуанов заявил, что процесс пошёл Аудио 
Почему стоит задуматься об удалении филлеров?
Красота и стиль
Почему стоит задуматься об удалении филлеров? Аудио 
Прохор Шаляпин выпросил поездку на Мальдивы у женщины, которая парила его в бане
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин выпросил поездку на Мальдивы у женщины, которая парила его в бане Аудио 
Популярное
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол

Бутерброды со шпротами — быстрый и вкусный способ сделать перекус, который порадует не только вас, но и ваших гостей.

Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого
Прохор Шаляпин выпросил поездку на Мальдивы у женщины, которая парила его в бане
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев Тест вне лаборатории запросто обнаружит бактерии в жидкостях от воды до мочи Игорь Буккер Оружие из будущего. Российская ракетная система Орешник — чудо современной науки Дмитрий Плотников
Как сделать вертикальную грядку из пластиковых бутылок за несколько шагов
Почему маникюр и наращивание ресниц могут стать причиной долгих болезней
Ошибки на огороде, которые дорого обойдутся весной
Ошибки на огороде, которые дорого обойдутся весной
Последние материалы
Роспотребнадзор разделает под орех петербургский ресторан Токио-сити, где отравились 23 посетителя
Рейтинг автомобилей, в которых удобно разместятся даже самые высокие пассажиры
Ошибки макияжа, которые делают вас старше
Работники Volkswagen объявили о забастовках в декабре
Android испугала автовладельцев. В новой прошивке нашли баг, из-за чего система начала охать
Почему нельзя выливать масло в раковину и что делать вместо этого
Как понять, что с подержанным автомобилем не всё в порядке
Какие законы вступают в силу с 1 декабря?
Опубликованы снимки уничтоженного в Курской области британского танка Challenger 2
В России жильцов ветхого дома с проваливающимися унитазами призвали дотерпеть
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.