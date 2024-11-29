Роспотребнадзор разделает под орех петербургский ресторан Токио-сити, где отравились 23 посетителя

3:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В петербургском ресторане японской кухни 28 ноября произошло отравление, жертвами которого стали 23 человека. Посетителей известного сетевого заведения "Токио сити" госпитализировали с симптомами острой кишечной инфекции, включая высокую температуру, боль в животе и тошноту. Есть опасения, что число пострадавших может возрасти ещё.

Фото: commons.wikimedia.org by Phengphian Laogumnerd Cuisine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ роллы

Отравление в "Токио-сити" в беседе с Pravda.Ru прокомментировал Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям.

Жемчугов отмечает, что если все технологии приготовления японских блюд соблюдены, то риск заражения острой кишечной инфекцией минимален. Однако, если технологии нарушаются, как и качество продукции, то вероятность заболеть становится такой же, как и в любом другом ресторане.

"Я очень люблю японскую кухню и китайскую тоже, но японскую даже больше. Я имею в виду сырую рыбу и сырые морепродукты. Классно и полезно", — признался иммунолог.

Эксперт уверен, что для того, чтобы понять, в чём именно причина отравления посетителей, необходимо проверить весь персонал на наличие микроба, который был выделен у заболевших.

Также, по мнению Жемчугова, следует проверить все продукты на наличие этого микроба и оценить температуру в холодильниках. Это стандартная процедура, которую проведет Роспотребнадзор.

"И, второе, нарушение технологии продуктов: либо температура хранения, либо сроки хранения нарушены, либо где-то источник. Потому что само по себе в морепродуктах нет никаких микробов просто по определению, в морских животных практически нет никаких заразных микробов. Но при одном условии, что они действительно морские. Потому что есть ещё так называемая аквакультура — живут в сотках, в аквариумах. Там и бывают чаще всего нарушения, то есть концентрация, питание, степень фильтрации и так далее. Надо проверить все продукты, где загрязнены, на этот же микроб. И поставщиков. Температуру в холодильниках. Но это стандартная ситуация. Роспотребнадзор их разделает под орех, все выяснит и скажет, что где и откуда", — уверен Жемчугов.

Инфекционист добавил, что тот, кто хоть раз попробовал японскую кухню в Японии, никогда не забудет этот вкус. Однако важно помнить, что культура и ответственность зависят не от посетителей, а от самого ресторана, подчеркнул он.

"Если есть таракан, ресторан надо закрыть. Если есть просроченная продукция в холодильнике, закрыть. Если есть необследованный персонал на кишечные инфекции, закрыть. Жестко. Потому что, что люди должны страдать, сейчас мучатся? А тем более всякие последствия могут быть. В Москве много всяких хороших ресторанов японской кухни. Это культура", — отметил Жемчугов.

Однако, если не соблюдать все требования, можно заразиться чем угодно, подчеркнул эксперт. Например, если пропустить сроки хранения, то даже в хорошем мясе может вырасти кишечная палочка, и человек может получить отравление.

Каждый раз, когда происходит подобное, необходимо разбираться, где находится источник заражения, добавил Жемчугов.

Уточнения

Кишечные инфекции — это целая группа заразных болезней, которые в первую очередь поражают пищеварительный тракт.





Япо́нская ку́хня (яп. 日本料理 нихонрё:ри) — национальная кухня японцев, отличается предпочтением натуральных, минимально обработанных продуктов, широким применением морепродуктов, сезонностью, характерными блюдами.

