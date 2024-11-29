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Диетолог Поляков о пользе льняной каши при гастрите

1:11
Здоровье

Диетолог и врач-эндокринолог Антон Поляков подчеркнул, что льняная каша может принести пользу людям с воспалениями в желудочно-кишечном тракте благодаря своему мягкому послабляющему эффекту. Он отметил, что кашу можно готовить как обычно, следуя рецептам из кулинарных книг, однако каждый может выбрать способ приготовления по своему вкусу.

льняная каша
Фото: freepik
льняная каша

"Людям с больным желудочно-кишечным трактом льняную кашу рекомендовано употреблять за счет того, что она слизеобразующая. То есть людям с воспалениями желудка, гастритом, различными эрозиями, гастроэнтеритом такой продукт очень хорошо подойдет. Льняная каша также обладает мягким послабляющим эффектом", — рассказал врач изданию aif.ru.

Поляков также рекомендовал более простой метод: залить льняные семечки горячей водой, дать настояться и добавить дополнительные ингредиенты по желанию. Для получения большего количества слизеобразующих компонентов он советует перемолоть семена и снова залить их горячей водой, оставив на некоторое время перед употреблением.

Уточнения

Гастри́т (лат. gastritis, от др.-греч. γαστήρ [gaster] «желудок» + суффикс -itis «воспаление») — воспалительные и дистрофические изменения слизистой оболочки желудка, возникшие по различным причинам.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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