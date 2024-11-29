Диетолог Поляков о пользе льняной каши при гастрите

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог и врач-эндокринолог Антон Поляков подчеркнул, что льняная каша может принести пользу людям с воспалениями в желудочно-кишечном тракте благодаря своему мягкому послабляющему эффекту. Он отметил, что кашу можно готовить как обычно, следуя рецептам из кулинарных книг, однако каждый может выбрать способ приготовления по своему вкусу.

Фото: freepik льняная каша

"Людям с больным желудочно-кишечным трактом льняную кашу рекомендовано употреблять за счет того, что она слизеобразующая. То есть людям с воспалениями желудка, гастритом, различными эрозиями, гастроэнтеритом такой продукт очень хорошо подойдет. Льняная каша также обладает мягким послабляющим эффектом", — рассказал врач изданию aif.ru.

Поляков также рекомендовал более простой метод: залить льняные семечки горячей водой, дать настояться и добавить дополнительные ингредиенты по желанию. Для получения большего количества слизеобразующих компонентов он советует перемолоть семена и снова залить их горячей водой, оставив на некоторое время перед употреблением.

Уточнения

Гастри́т (лат. gastritis, от др.-греч. γαστήρ [gaster] «желудок» + суффикс -itis «воспаление») — воспалительные и дистрофические изменения слизистой оболочки желудка, возникшие по различным причинам.



