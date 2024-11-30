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Аллерголог делится рекомендациями по зимней подготовке к сезону аллергии

1:44
Здоровье

Аллергические проявления, как правило, усиливаются весной, когда в атмосферу попадает пыльца деревьев и трав. Врач-аллерголог-иммунолог ФНКЦ ФМБА России Мадина Шадыжева рассказала о способах подготовки организма к этому сложному периоду в течение зимы.

Аллергия
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Аллергия

Она рекомендует пройти аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ) в зимний период, что способствует снижению чувствительности к аллергенам. В отличие от антигистаминных средств, эта терапия обеспечивает длительное облегчение симптомов.

Специалист подбирает индивидуальную схему лечения, основываясь на конкретных реакциях пациента, с помощью кожных тестов или определения уровня специфических иммуноглобулинов Е. Затем в организм постепенно вводятся аллергены, вызывающие реакции у данного человека, что позволяет иммунной системе адаптироваться к ним. Об этом сообщает издание "Вести Подмосковья".

Среди преимуществ аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ) специалист отметила возможность снижения вероятности серьезных осложнений, таких как ангионевротический отек и анафилактический шок.

"Существует инъекционный метод (подкожные инъекции) и сублингвальный метод (подъязычный прием капель или таблеток). Инъекционное лечение бывает классическим (26 дней) и сокращенным (16 дней). Процесс считается длительным, поэтому стоит начинать его за четыре месяца до старта цветения. Сублингвальное лечение проводится в два этапа (основной и поддерживающий)", — пояснила аллерголог Шадыжева.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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