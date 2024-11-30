Аллерголог делится рекомендациями по зимней подготовке к сезону аллергии

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Аллергические проявления, как правило, усиливаются весной, когда в атмосферу попадает пыльца деревьев и трав. Врач-аллерголог-иммунолог ФНКЦ ФМБА России Мадина Шадыжева рассказала о способах подготовки организма к этому сложному периоду в течение зимы.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Аллергия

Она рекомендует пройти аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ) в зимний период, что способствует снижению чувствительности к аллергенам. В отличие от антигистаминных средств, эта терапия обеспечивает длительное облегчение симптомов.

Специалист подбирает индивидуальную схему лечения, основываясь на конкретных реакциях пациента, с помощью кожных тестов или определения уровня специфических иммуноглобулинов Е. Затем в организм постепенно вводятся аллергены, вызывающие реакции у данного человека, что позволяет иммунной системе адаптироваться к ним. Об этом сообщает издание "Вести Подмосковья".

Среди преимуществ аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ) специалист отметила возможность снижения вероятности серьезных осложнений, таких как ангионевротический отек и анафилактический шок.

"Существует инъекционный метод (подкожные инъекции) и сублингвальный метод (подъязычный прием капель или таблеток). Инъекционное лечение бывает классическим (26 дней) и сокращенным (16 дней). Процесс считается длительным, поэтому стоит начинать его за четыре месяца до старта цветения. Сублингвальное лечение проводится в два этапа (основной и поддерживающий)", — пояснила аллерголог Шадыжева.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

