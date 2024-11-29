Какие растения нельзя сажать рядом с помидорами

Если вы выращиваете помидоры в теплице или на небольшом участке, важно правильно подбирать соседей для экономии места и повышения урожайности. Однако некоторые культуры категорически нельзя сажать рядом с томатами — это может обернуться потерей урожая.
Растения из одного семейства не рекомендуется высаживать рядом, чтобы избежать распространения общих болезней. Так, картофель и помидоры одинаково подвержены фитофторозу. Кроме того, колорадский жук, который поедает картофель, вполне способен переключиться и на томаты.
Эти овощи прекрасно смотрятся вместе в салате, но на грядке — совсем другая история. У огурцов и томатов совершенно разные условия выращивания: помидоры любят более сухой воздух, тогда как огурцам нужна повышенная влажность. Соседство этих культур неизбежно приведёт к снижению урожайности.
Любые виды капусты — неудачный выбор соседа для помидоров. Они замедляют рост томатов и мешают формированию качественного урожая. Итог — скудный сбор и мелкие плоды.
Чтобы ваши томаты росли здоровыми и давали обильный урожай, внимательно подходите к выбору их соседей на грядке.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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