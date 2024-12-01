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Российские учёные научились определять токсичность препаратов от рака

1:42
Здоровье

Учёные Казанского федерального университета (КФУ) разработали инновационную тест-систему для оценки токсичности препаратов, используемых в клеточной терапии рака. По информации Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, данная разработка позволит повысить безопасность и снизить финансовые затраты на проведение доклинических и клинических исследований этих препаратов.

СВЧ-микроскоп
Фото: МИСИС by Мария Бродская, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
СВЧ-микроскоп

Клеточная терапия CAR-T представляет собой передовой метод лечения онкологических заболеваний, основанный на использовании генетически модифицированных клеток самого пациента для борьбы с опухолевыми клетками. Тест-система, созданная специалистами КФУ, позволит проводить оценку токсичности CAR-T препаратов на ранних стадиях исследований, что сделает процесс разработки более эффективным и безопасным для пациентов.

Разработчики предложили использовать в качестве модели для оценки токсичности CAR-T препаратов мультикомпонентные опухолево-стромальные сфероиды (CSS). Этот подход значительно повышает точность исследований, поскольку токсичность препаратов проявляется не только через воздействие на опухолевые клетки, но и через взаимодействие с другими типами клеток организма. Айгуль Рахматуллина, сотрудник НИЛ "Трансляционная онкология" КФУ, отметила, что существующие модели не всегда способны точно предсказать токсичность препаратов, так как иммунная система человека отличается от иммунной системы мышей, и зачастую полные данные о безопасности препаратов могут быть получены только в ходе клинических испытаний

Уточнения

Токси́чность (от лат. toxicus «ядовитый»), или ядови́тость, — токсикометрический показатель, вычисляемый как величина, обратная средней смертельной дозе или средней смертельной концентрации ядовитого вещества.

Кле́точная трансплантоло́гия также известная как клеточная терапия (англ. Cell therapy), — комплекс терапевтических подходов, основанных на трансплантации клеток в больной организм с целью его лечения.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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