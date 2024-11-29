Учёные обнаружили связь между деменцией и скоростью речи

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Исследователи из Университета Торонто обнаружили, что проблемы с подбором слов и беглостью речи могут быть ранними предвестниками снижения когнитивных способностей. Результаты данного исследования были опубликованы в научном журнале Science.

Фото: mos.ru by Владимир Новиков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лаборатория технопарка "Модуль"

В исследовании приняли участие 125 добровольцев в возрасте от 18 до 90 лет. Участникам предлагалось устно описать различные сцены, их речь записывалась и затем анализировалась с использованием передовых технологий искусственного интеллекта. Особое внимание уделялось таким параметрам, как скорость речи, продолжительность пауз между словами и разнообразие используемого словарного запаса.

Ключевым элементом исследования стало задание, в котором добровольцам демонстрировались изображения различных предметов, одновременно с этим воспроизводились аудиоклипы со словами, схожими по звучанию или значению. Это позволило учёным разделить два этапа процесса речи: поиск подходящего слова в памяти и его последующее произнесение.

Результаты исследования показали, что возрастные изменения в когнитивных функциях тесно связаны с замедлением темпа речи. Исследователи пришли к выводу, что замедление скорости обработки информации является более значимым фактором, обуславливающим возрастные изменения в речи, чем трудности с подбором нужных слов.

Кроме того, учёные уделили внимание изучению потенциальных признаков нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Они подчеркнули, что нарушения беглости речи могут быть ранними симптомами этих заболеваний, причем основным показателем является именно скорость речи, а не только затруднения в поиске подходящих слов.

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).

