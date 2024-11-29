Эксперт назвал допустимую суточную норму сахара

1:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Фармацевт Мариан Гарсия рассказала о рекомендуемой суточной норме потребления сахара для детей и взрослых. Её рекомендации были опубликованы изданием Cuidate Plus.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ваза с сахаром

По словам эксперта, детям в возрасте до четырёх лет следует полностью исключить из рациона сахар и продукты, содержащие добавленный сахар. Детям до шести лет допустимо употреблять не более 19 граммов сахара в день (что эквивалентно примерно пяти кубикам сахара). Для детей в возрасте от семи до десяти лет суточная норма сахара составляет не более 24 граммов (около шести кубиков). Взрослым рекомендуется ограничить потребление сахара до 30 граммов в день, что соответствует примерно семи кубикам сахара, добавила Мариан Гарсия. При этом она подчеркнула, что при расчёте общего количества потребляемого за день сахара необходимо учитывать и скрытый сахар, который содержится во многих продуктах питания.

"Содержание сахара в банке колы составляет до девяти кубиков сахара, что превышает рекомендуемую дневную норму для взрослых", — отметила Мариан Гарсия.

Кроме того, специалист объяснила, как правильно интерпретировать информацию на этикетках продуктов питания. Согласно её рекомендациям, продукт считается сладким, если содержание сахара в нем составляет 22,5 грамма или более на 100 граммов продукта. Несладкими считаются продукты, в которых содержание сахара не превышает 5 граммов на 100 граммов. Продукты с содержанием сахара в диапазоне от 5 до 22,5 грамма на 100 граммов относятся к категории продуктов со средней сладостью, заключила эксперт.

Уточнения

Са́хар — распространённый продовольственный товар. Основной компонент сахара — сахароза, но кроме неё продукт может также содержать различные примеси.

