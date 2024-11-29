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BMJ: Мужчины с лишним весом теряют память на несколько лет раньше женщин

2:29
Здоровье

Исследователи из Имперского колледжа Лондона обнаружили, что у мужчин, страдающих от избыточного веса в области живота, признаки ухудшения когнитивных функций появляются на десять лет раньше по сравнению с женщинами. В рамках исследования были проанализированы данные более 34 тысяч человек в возрасте от 45 до 82 лет.

Пивной живот
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Sofiamoreiralima is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository
Пивной живот

Все участники исследования имели факторы риска, такие как ожирение, гипертония (повышенное артериальное давление) и сахарный диабет второго типа, которые, как известно, способствуют развитию деменции. Информация о состоянии здоровья и образе жизни участников была получена из Британского Биобанка. Результаты исследования были опубликованы в престижном медицинском журнале BMJ (British Medical Journal).

Для проведения углубленного анализа учёные применили метод магнитно-резонансной томографии (МРТ), чтобы оценить объём головного мозга и количество жировых отложений в абдоминальной области. Это позволило исследователям изучить влияние сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения на нейродегенерацию – процесс постепенной потери нервных клеток, приводящий к деменции.

Результаты исследования показали, что у мужчин с абдоминальным ожирением уменьшение объёма и ухудшение функций мозга начинается уже в возрасте от 55 до 74 лет. В то же время у женщин с аналогичным типом ожирения подобные изменения наблюдаются позднее – в возрастной группе от 65 до 74 лет. Кроме того, учёные выявили, что у мужчин с избыточным весом наблюдается снижение объёма серого вещества мозга. Это затрагивает области, отвечающие за слуховую обработку информации, зрительное восприятие, эмоциональную сферу и память. Данные изменения связаны с ранними стадиями деменции и могут ускорить развитие когнитивных нарушений.

Это исследование подчёркивает важность контроля массы тела и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний для снижения риска развития деменции. Мужчинам с избыточным количеством жировых отложений в области живота рекомендуется уделять особое внимание ведению здорового образа жизни и прохождению регулярных медицинских обследований.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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