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В центре Гамалеи разрабатывают уникальные антитела против ВИЧ

1:28
Здоровье

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Министерства здравоохранения Российской Федерации начал разработку технологии для производства антител, направленных против ВИЧ-инфекции. Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург, ссылаясь на информацию, предоставленную РИА Новости.

ДНК
Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ДНК

"Мы начали разрабатывать технологию, которая позволяет создавать антитела широкой специфичности. В первую очередь для РНК-содержащих быстроменяющихся вирусов — это вирус гриппа, ковид и ВИЧ в том числе. Такой технологией мы начали заниматься, и кое-какие очень серьёзные, с моей точки зрения, фундаментальные сдвиги в этом направлении имеем", — уточнил Александр Гинцбург.

Ссылаясь на слова Гинцбурга, научные сотрудники центра освоили методику создания антигенов, введение которых в организм способствует выработке антител к разнообразным вирусам. Эта технология призвана усилить способность иммунной системы противостоять инфекционным заболеваниям.

Следует отметить, что 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В контексте международных усилий по борьбе с этой инфекцией, исследования, проводимые центром Гамалеи, представляют собой потенциально важный этап в разработке инновационных подходов к профилактике и терапии ВИЧ.

Уточнения

Ви́рус иммунодефици́та челове́ка (ВИЧ) — ретровирус из рода лентивирусов, вызывающий медленно прогрессирующее заболевание — ВИЧ-инфекцию.

Антиген (англ. antigen от antibody generator — «производитель антител») — вещество, которое организм рассматривает как чужеродное и даёт на него иммунный ответ, имеющий целью удалить это вещество.

Антитела́ иммуноглобулины — крупные глобулярные белки плазмы крови, выделяющиеся плазматическими клетками иммунной системы и служащие для нейтрализации клеток патогенов (бактерий, грибов, многоклеточных паразитов) и вирусов, а также белковых ядов и некоторых других чужеродных веществ.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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