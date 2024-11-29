В центре Гамалеи разрабатывают уникальные антитела против ВИЧ

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Министерства здравоохранения Российской Федерации начал разработку технологии для производства антител, направленных против ВИЧ-инфекции. Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург, ссылаясь на информацию, предоставленную РИА Новости.
"Мы начали разрабатывать технологию, которая позволяет создавать антитела широкой специфичности. В первую очередь для РНК-содержащих быстроменяющихся вирусов — это вирус гриппа, ковид и ВИЧ в том числе. Такой технологией мы начали заниматься, и кое-какие очень серьёзные, с моей точки зрения, фундаментальные сдвиги в этом направлении имеем", — уточнил Александр Гинцбург.
Ссылаясь на слова Гинцбурга, научные сотрудники центра освоили методику создания антигенов, введение которых в организм способствует выработке антител к разнообразным вирусам. Эта технология призвана усилить способность иммунной системы противостоять инфекционным заболеваниям.
Следует отметить, что 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В контексте международных усилий по борьбе с этой инфекцией, исследования, проводимые центром Гамалеи, представляют собой потенциально важный этап в разработке инновационных подходов к профилактике и терапии ВИЧ.
Ви́рус иммунодефици́та челове́ка (ВИЧ) — ретровирус из рода лентивирусов, вызывающий медленно прогрессирующее заболевание — ВИЧ-инфекцию.
Антиген (англ. antigen от antibody generator — «производитель антител») — вещество, которое организм рассматривает как чужеродное и даёт на него иммунный ответ, имеющий целью удалить это вещество.
Антитела́ иммуноглобулины — крупные глобулярные белки плазмы крови, выделяющиеся плазматическими клетками иммунной системы и служащие для нейтрализации клеток патогенов (бактерий, грибов, многоклеточных паразитов) и вирусов, а также белковых ядов и некоторых других чужеродных веществ.
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