Беременность без отёков: секреты выбора компрессионных колготок

3:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Беременность — особый период, когда организм женщины испытывает повышенную нагрузку, особенно на ноги.

Фото: Flickr by Mohd Fazlin Mohd Effendy Ooi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ День рождения, материнство и ожидания

Чтобы избежать проблем с венами, врачи рекомендуют носить компрессионные колготки. Разберёмся, как правильно выбрать такие изделия, чтобы они приносили только пользу.

Зачем нужны компрессионные колготки

Компрессионные колготки помогают поддерживать здоровье кровеносной системы. В период беременности ноги часто отекают, и вены не справляются с нагрузкой. Компрессионный трикотаж создаёт распределённое давление: максимальное — на лодыжках, меньшее — на бёдрах. Это помогает крови подниматься вверх, улучшая кровообращение и снижая риск варикоза.

Польза компрессионных колготок:

Снижение отёков и тяжести в ногах.

Улучшение работы венозных клапанов.

Поддержание притока кислорода к мышцам.

Общее улучшение самочувствия.

С какого срока носить компрессионные колготки

Начинать ношение компрессионного трикотажа можно уже в первом триместре. На этом этапе обычно рекомендуются колготки 1-го класса компрессии для профилактики и лёгкой степени венозных заболеваний.

Они снимают отёки и предотвращают развитие сосудистых сеток.

Во втором триместре, особенно после 20-й недели, нагрузка на вены увеличивается. Если на ногах появляются «звёздочки», врач может назначить изделия 2-го класса компрессии.

Важно помнить, что трикотаж 2-4 класса компрессии можно использовать только по рекомендации специалиста.

Как выбрать компрессионные колготки

Определите класс компрессии

Выбор начинается с назначения врача. 1-й класс компрессии подходит для профилактики, а более высокие классы используются для лечения.

Подберите размер

Для правильного выбора размера нужно снять следующие мерки:

Охват голени (у лодыжки и под коленом).

Охват бёдер (на 30 см выше колена).

Длину ноги (от пятки до паха).

Эти данные можно предоставить консультанту в ортопедическом салоне или использовать таблицу размеров в интернет-магазине.

Обратите внимание на качество

Лечебный эффект подтверждается сертификатом, информация о котором указана на упаковке.Для комфортного ношения выбирайте гипоаллергенные материалы и качественную вязку.

Учитывайте сезонность

Летом выбирайте лёгкие и дышащие материалы, зимой — более плотные изделия.

Миф о вреде для малыша

Беременные часто переживают, что компрессионные колготки могут давить на живот. Это не так. Колготки оснащены мягкой и растяжимой вставкой, которая не только не сдавливает плод, но и поддерживает живот, уменьшая нагрузку на позвоночник и поясницу.

Внешний вид и комфорт

Современные компрессионные колготки выпускаются в разных расцветках и плотностях, что позволяет выбрать вариант на любой вкус. Это не только функциональный, но и стильный аксессуар.

Главное — подобрать удобную модель, чтобы изделие не сползало и не причиняло дискомфорт.

После рождения ребёнка венозная система остаётся ослабленной. Компрессионный трикотаж поможет ускорить восстановление, предотвращая образование новых сосудистых проблем.

Регулярное использование таких колготок — это вклад в здоровье и красоту ног.

Уточнения

Компрессионной называют упругую одежду (например, носки, колготки, рукава, чулки и т. д.), которая за счёт плотного облегания обеспечивает сжатие отдельных частей тела и их поддержку.

