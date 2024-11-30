Беременность без отёков: секреты выбора компрессионных колготок

Беременность — особый период, когда организм женщины испытывает повышенную нагрузку, особенно на ноги.
Чтобы избежать проблем с венами, врачи рекомендуют носить компрессионные колготки. Разберёмся, как правильно выбрать такие изделия, чтобы они приносили только пользу.
Компрессионные колготки помогают поддерживать здоровье кровеносной системы. В период беременности ноги часто отекают, и вены не справляются с нагрузкой. Компрессионный трикотаж создаёт распределённое давление: максимальное — на лодыжках, меньшее — на бёдрах. Это помогает крови подниматься вверх, улучшая кровообращение и снижая риск варикоза.
Польза компрессионных колготок:
Начинать ношение компрессионного трикотажа можно уже в первом триместре. На этом этапе обычно рекомендуются колготки 1-го класса компрессии для профилактики и лёгкой степени венозных заболеваний.
Они снимают отёки и предотвращают развитие сосудистых сеток.
Во втором триместре, особенно после 20-й недели, нагрузка на вены увеличивается. Если на ногах появляются «звёздочки», врач может назначить изделия 2-го класса компрессии.
Важно помнить, что трикотаж 2-4 класса компрессии можно использовать только по рекомендации специалиста.
Определите класс компрессии
Выбор начинается с назначения врача. 1-й класс компрессии подходит для профилактики, а более высокие классы используются для лечения.
Подберите размер
Для правильного выбора размера нужно снять следующие мерки:
Эти данные можно предоставить консультанту в ортопедическом салоне или использовать таблицу размеров в интернет-магазине.
Обратите внимание на качество
Лечебный эффект подтверждается сертификатом, информация о котором указана на упаковке.Для комфортного ношения выбирайте гипоаллергенные материалы и качественную вязку.
Учитывайте сезонность
Летом выбирайте лёгкие и дышащие материалы, зимой — более плотные изделия.
Беременные часто переживают, что компрессионные колготки могут давить на живот. Это не так. Колготки оснащены мягкой и растяжимой вставкой, которая не только не сдавливает плод, но и поддерживает живот, уменьшая нагрузку на позвоночник и поясницу.
Современные компрессионные колготки выпускаются в разных расцветках и плотностях, что позволяет выбрать вариант на любой вкус. Это не только функциональный, но и стильный аксессуар.
Главное — подобрать удобную модель, чтобы изделие не сползало и не причиняло дискомфорт.
После рождения ребёнка венозная система остаётся ослабленной. Компрессионный трикотаж поможет ускорить восстановление, предотвращая образование новых сосудистых проблем.
Регулярное использование таких колготок — это вклад в здоровье и красоту ног.
Компрессионной называют упругую одежду (например, носки, колготки, рукава, чулки и т. д.), которая за счёт плотного облегания обеспечивает сжатие отдельных частей тела и их поддержку.
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