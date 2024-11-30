Телевизор и речь ребёнка: почему мультфильмы тормозят развитие

3:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Телевизор для многих родителей стал неотъемлемой частью жизни. Он часто выступает в роли "няни", отвлекая ребёнка, пока взрослые занимаются домашними делами.

Фото: commons.wikimedia.org by Stephan Legachev, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Телевизор

Но насколько безопасно такое использование телевизора? Рассмотрим, как экран может влиять на здоровье и развитие детей.

Телевизор в жизни ребёнка: польза или вред

Современные телевизоры привлекают малышей яркими картинками и динамичными сюжетами.

Однако дети до трёх лет не способны понимать содержание мультфильмов или передач. Для них телевизор — лишь источник визуального интереса, который перегружает нервную систему и мозг.

Врачи рекомендуют:

До 1,5 лет исключить просмотр телевизора.

исключить просмотр телевизора. В возрасте 1,5-3 лет ограничить экранное время до 15-20 минут дважды в день.

ограничить экранное время до 15-20 минут дважды в день. После 3 лет разрешать просмотр до 30 минут за раз.

Главное правило — телевизор не должен становиться главным источником информации или развлечений. Родители должны смотреть передачи вместе с ребёнком, объяснять происходящее и выбирать качественный контент.

Влияние на зрение

Глаза детей только формируются, поэтому избыточное воздействие телевизора может привести к ухудшению зрения.

Чем опасен экран

Мышцы глаз бездействуют, а зрительная система перегружается. Это увеличивает риск развития глазных болезней.

Для профилактики:

Смотреть телевизор следует с расстояния не менее 2 метров (лучше 4-5 метров).

Экран должен находиться на уровне глаз.

Нельзя смотреть телевизор лёжа или в темноте.

Психологические риски

Психологи предупреждают: чрезмерный просмотр телевизора приводит к эмоциональной перегрузке, замедлению реакций и ухудшению сна.

Агрессивные сцены, показанные на экране, провоцируют нервозность, агрессию или страхи.

У детей, которые проводят много времени у телевизора, часто возникают проблемы с речью. Персонажи мультфильмов говорят мало, что ограничивает речевое развитие ребёнка.

Недостаток живого общения с родителями и сверстниками усугубляет ситуацию.

Телевизор — не замена общения

Использование телевизора в качестве "няни" наносит вред развитию ребёнка. Лучшее, что могут сделать родители, — это обеспечить малышу живое общение, активные игры и разнообразные сенсорные впечатления.

Если времени на занятия с ребёнком не хватает, лучше пригласить няню или попросить помощи у родственников.

Как сохранить здоровье и гармонию

Ограничьте время перед экраном.

Замените телевизор активными играми и общением.

Выбирайте качественные программы и смотрите их вместе с ребёнком.

Убедитесь, что ребёнок получает достаточную физическую активность, полноценное питание и живое общение.

Помните, здоровье и психика малыша формируются в раннем возрасте. Лучше отложить знакомства с телевизором, чтобы избежать негативных последствий.

Уточнения

Телеви́зор телевизио́нный приёмник (новолат. televisorium "дальновидец"; от др.-греч. τῆλε "далеко" + лат. vīsio "зрение; видение") — приёмник телевизионных сигналов изображения и звука, отображающий их на экране и с помощью динамиков.

