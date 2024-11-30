Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экономный отдых: как сэкономить до 20% на путевках в санатории
Нанороботы против вирусов: будущее профилактики респираторных инфекций
Как воспитать щенка без ошибок: пошаговое руководство для хозяев
Почему нельзя игнорировать сигнал о пустом баке
Телевизор и речь ребёнка: почему мультфильмы тормозят развитие
Как не ошибиться при замене свечей зажигания
Общие симптомы недомогания: когда стоит обратиться к ветеринару
Как без спорта похудеть за месяц? Чемпионы мира раскрыли секрет
Передержка с воспитанием: советы, чтобы избежать разочарования

Угроза на тарелке: почему монодиеты стоит избегать

3:25
Здоровье

Можно ли нормализовать вес, питаясь исключительно одним или несколькими продуктами? Несмотря на популярность таких диет, врачи предупреждают: этот подход к похудению опасен для здоровья.

Голодание
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Голодание

Что такое монодиеты

Монодиета — это питание, основанное на употреблении одного продукта или группы продуктов одной категории. Популярными считаются гречневая, кефирная, яблочная, яичная и белковая диеты.

Их сторонники утверждают, что такие диеты позволяют быстро сбросить лишний вес без необходимости тщательного планирования рациона.

Например, иллюзионист Пенн Джиллетт описал в своей книге, как он ел только картошку в течение двух недель и добился значительного похудения.

Однако врачи считают, что такой подход грозит серьезными дефицитами питательных веществ и долгосрочными проблемами со здоровьем. Более того, потерянный вес часто возвращается с избытком.

Чем опасны монодиеты

Несмотря на видимую простоту, монодиеты могут нанести значительный вред организму.

Формируют нездоровые пищевые привычки.

Питание одним продуктом ограничивает рацион, что может привести к расстройствам пищевого поведения и трудностям при возвращении к сбалансированному питанию.

Увеличивают риск дефицита питательных веществ.

Даже полезные продукты не содержат всего необходимого организму. Например, в мясе нет витамина С, а во фруктах отсутствуют белки и жиры, что может вызвать анемию, проблемы с костями и иммунитетом.

Негативно влияют на самочувствие.

Постоянный голод, слабость и стресс становятся спутниками строгих диет. Это снижает качество жизни и мотивацию.
Замедляют метаболизм и разрушают мышцы. Длительное ограничение калорий может привести к потере мышечной массы и снижению плотности костей, что особенно опасно для женщин.

Популярные монодиеты и их последствия

  • Диета "Любимая": ограничение белков и жиров вызывает дефицит важных микроэлементов и стресс для организма.
  • Гречневая диета: нехватка белков и жиров приводит к эмоциональным и физическим отклонениям.
  • Яичная диета: избыток белков и жиров перегружает почки и печень.
  • Кефирная диета: вызывает расстройства пищеварения и эффект "рикошета" в весе.
  • Белковая диета: отсутствие углеводов приводит к усталости и обострению хронических заболеваний.
  • Яблочная диета: не подходит людям с чувствительным ЖКТ, а потерянный вес возвращается при обычном питании.

Врач-эндокринолог Станислав Хан, отмечает:

"Монодиеты — это краткосрочное решение, которое наносит вред здоровью. Для безопасного похудения важен сбалансированный рацион. Понятия "детокс” и "очищение” — это мифы. Организм и так эффективно выводит ненужные вещества с помощью печени, почек и других органов".

Альтернатива монодиетам

Самый эффективный и безопасный способ нормализации веса — рациональное питание с учетом потребностей организма и умеренное сокращение калорий, совмещенное с физической активностью.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.
 

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Обсудить
Сейчас читают
Единственное животное на Земле, которое не дышит
Наука и техника
Единственное животное на Земле, которое не дышит Аудио 
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Туризм
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход Аудио 
Популярное
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход

По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.

Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Как ухаживать за геранью зимой: простые советы
Доктор Мясников раскрывает секреты о шоколаде
Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев Тест вне лаборатории запросто обнаружит бактерии в жидкостях от воды до мочи Игорь Буккер Оружие из будущего. Российская ракетная система Орешник — чудо современной науки Дмитрий Плотников
Новые сорта клубники, которые изменят ваш урожай
Почему садоводы сами вредят своей земле и как это исправить
Иностранцы в России: новые правила пересечения границы
Иностранцы в России: новые правила пересечения границы
Последние материалы
Нанороботы против вирусов: будущее профилактики респираторных инфекций
Как воспитать щенка без ошибок: пошаговое руководство для хозяев
Почему нельзя игнорировать сигнал о пустом баке
Телевизор и речь ребёнка: почему мультфильмы тормозят развитие
Как не ошибиться при замене свечей зажигания
Общие симптомы недомогания: когда стоит обратиться к ветеринару
Как без спорта похудеть за месяц? Чемпионы мира раскрыли секрет
Передержка с воспитанием: советы, чтобы избежать разочарования
Угроза на тарелке: почему монодиеты стоит избегать
Оптимальный план для вашего огорода: что сажать после огурцов?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.