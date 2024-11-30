Угроза на тарелке: почему монодиеты стоит избегать

Можно ли нормализовать вес, питаясь исключительно одним или несколькими продуктами? Несмотря на популярность таких диет, врачи предупреждают: этот подход к похудению опасен для здоровья.
Монодиета — это питание, основанное на употреблении одного продукта или группы продуктов одной категории. Популярными считаются гречневая, кефирная, яблочная, яичная и белковая диеты.
Их сторонники утверждают, что такие диеты позволяют быстро сбросить лишний вес без необходимости тщательного планирования рациона.
Например, иллюзионист Пенн Джиллетт описал в своей книге, как он ел только картошку в течение двух недель и добился значительного похудения.
Однако врачи считают, что такой подход грозит серьезными дефицитами питательных веществ и долгосрочными проблемами со здоровьем. Более того, потерянный вес часто возвращается с избытком.
Несмотря на видимую простоту, монодиеты могут нанести значительный вред организму.
Формируют нездоровые пищевые привычки.
Питание одним продуктом ограничивает рацион, что может привести к расстройствам пищевого поведения и трудностям при возвращении к сбалансированному питанию.
Увеличивают риск дефицита питательных веществ.
Даже полезные продукты не содержат всего необходимого организму. Например, в мясе нет витамина С, а во фруктах отсутствуют белки и жиры, что может вызвать анемию, проблемы с костями и иммунитетом.
Негативно влияют на самочувствие.
Постоянный голод, слабость и стресс становятся спутниками строгих диет. Это снижает качество жизни и мотивацию.
Замедляют метаболизм и разрушают мышцы. Длительное ограничение калорий может привести к потере мышечной массы и снижению плотности костей, что особенно опасно для женщин.
Врач-эндокринолог Станислав Хан, отмечает:
"Монодиеты — это краткосрочное решение, которое наносит вред здоровью. Для безопасного похудения важен сбалансированный рацион. Понятия "детокс” и "очищение” — это мифы. Организм и так эффективно выводит ненужные вещества с помощью печени, почек и других органов".
Самый эффективный и безопасный способ нормализации веса — рациональное питание с учетом потребностей организма и умеренное сокращение калорий, совмещенное с физической активностью.
Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.
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