Угроза на тарелке: почему монодиеты стоит избегать

3:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Можно ли нормализовать вес, питаясь исключительно одним или несколькими продуктами? Несмотря на популярность таких диет, врачи предупреждают: этот подход к похудению опасен для здоровья.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Голодание

Что такое монодиеты

Монодиета — это питание, основанное на употреблении одного продукта или группы продуктов одной категории. Популярными считаются гречневая, кефирная, яблочная, яичная и белковая диеты.

Их сторонники утверждают, что такие диеты позволяют быстро сбросить лишний вес без необходимости тщательного планирования рациона.

Например, иллюзионист Пенн Джиллетт описал в своей книге, как он ел только картошку в течение двух недель и добился значительного похудения.

Однако врачи считают, что такой подход грозит серьезными дефицитами питательных веществ и долгосрочными проблемами со здоровьем. Более того, потерянный вес часто возвращается с избытком.

Чем опасны монодиеты

Несмотря на видимую простоту, монодиеты могут нанести значительный вред организму.

Формируют нездоровые пищевые привычки.

Питание одним продуктом ограничивает рацион, что может привести к расстройствам пищевого поведения и трудностям при возвращении к сбалансированному питанию.

Увеличивают риск дефицита питательных веществ.

Даже полезные продукты не содержат всего необходимого организму. Например, в мясе нет витамина С, а во фруктах отсутствуют белки и жиры, что может вызвать анемию, проблемы с костями и иммунитетом.

Негативно влияют на самочувствие.

Постоянный голод, слабость и стресс становятся спутниками строгих диет. Это снижает качество жизни и мотивацию.

Замедляют метаболизм и разрушают мышцы. Длительное ограничение калорий может привести к потере мышечной массы и снижению плотности костей, что особенно опасно для женщин.

Популярные монодиеты и их последствия

Диета "Любимая" : ограничение белков и жиров вызывает дефицит важных микроэлементов и стресс для организма.

: ограничение белков и жиров вызывает дефицит важных микроэлементов и стресс для организма. Гречневая диета : нехватка белков и жиров приводит к эмоциональным и физическим отклонениям.

: нехватка белков и жиров приводит к эмоциональным и физическим отклонениям. Яичная диета : избыток белков и жиров перегружает почки и печень.

: избыток белков и жиров перегружает почки и печень. Кефирная диета : вызывает расстройства пищеварения и эффект "рикошета" в весе.

: вызывает расстройства пищеварения и эффект "рикошета" в весе. Белковая диета : отсутствие углеводов приводит к усталости и обострению хронических заболеваний.

: отсутствие углеводов приводит к усталости и обострению хронических заболеваний. Яблочная диета: не подходит людям с чувствительным ЖКТ, а потерянный вес возвращается при обычном питании.

Врач-эндокринолог Станислав Хан, отмечает:

"Монодиеты — это краткосрочное решение, которое наносит вред здоровью. Для безопасного похудения важен сбалансированный рацион. Понятия "детокс” и "очищение” — это мифы. Организм и так эффективно выводит ненужные вещества с помощью печени, почек и других органов".

Альтернатива монодиетам

Самый эффективный и безопасный способ нормализации веса — рациональное питание с учетом потребностей организма и умеренное сокращение калорий, совмещенное с физической активностью.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.



