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Лучшие витамины для здоровья: как избежать авитаминоза и поддержать организм зимой

3:38
Здоровье

Летом организм чаще всего сам справляется с восполнением витаминов, получая их из пищи и солнечного света. Но в большинстве регионов России теплые месяцы заканчиваются быстро, и витаминов из одного только рациона начинает не хватать.

Женщина с длинными волосами
Фото: Freepik by svetlanasokolova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина с длинными волосами

Чтобы избежать гиповитаминоза или авитаминоза, важно знать, какие витамины нужны организму круглый год.

Роль витаминов для организма

Витамины необходимы для нормальной работы всех систем организма. Они:

  • Участвуют в обмене веществ.
  • Укрепляют иммунитет и защищают от инфекций.
  • Поддерживают работу нервной системы.
  • Защищают организм от вредных факторов, выступая антиоксидантами.
  • Улучшают свертываемость крови.
  • Участвуют в метаболизме костей, мышц и соединительных тканей.
  • Это лишь часть их важнейших функций.

Какие витамины выбрать: монокомплексы или мультивитамины

  • Моновитаминные препараты: содержат один определенный витамин, например, витамин D, который необходим для здоровья костей. Особенно он важен жителям северных регионов с нехваткой солнечного света.
  • Мультивитаминные комплексы: включают сразу несколько полезных веществ в одной таблетке, что делает их удобными для поддержки общего здоровья.

Вот краткий гид по основным витаминам:

  • Витамин A: влияет на зрение, кожу и иммунитет.
  • Витамины группы B: поддерживают нервную систему, обмен веществ и кроветворение.
  • Витамин C: укрепляет иммунитет, улучшает состояние кожи и волос.
  • Витамин D: способствует усвоению кальция и фосфора, предотвращает рахит и остеопороз.
  • Витамин E: мощный антиоксидант, укрепляет иммунитет.
  • Витамин K: важен для свертывания крови и обмена веществ в костной ткани.

Последствия дефицита и избытка витаминов

Нехватка витаминов может привести к слабости, снижению иммунитета, выпадению волос, раздражительности и обострению хронических болезней.

Однако избыток витаминов тоже вреден: гипервитаминоз может проявляться тошнотой, головной болью, слабостью и другими симптомами. Баланс важен во всем.

Как сочетать витамины между собой

Некоторые витамины усиливают друг друга при совместном приеме. Например, A и E, D и кальций. Но есть и комбинации, которые мешают усвоению, например, B12 и витамин A, или железо и кальций. Учитывайте эти взаимодействия при выборе препаратов.

Когда и как лучше принимать витамины

Большинство витаминов рекомендуется принимать с едой.

Жирорастворимые (A, D, E) усваиваются лучше в присутствии жиров, а водорастворимые (группа B, C) — при достаточном количестве жидкости.

Внимательно следуйте инструкции, чтобы максимизировать пользу.

Витамины играют ключевую роль в поддержании здоровья и нормального функционирования организма. Однако важно помнить, что они не заменяют полноценного питания и здорового образа жизни.

Соблюдайте баланс, следуйте инструкциям, и витамины станут надежным помощником в укреплении иммунитета, поддержании энергии и предотвращении многих проблем со здоровьем.

Здоровый организм — это результат заботы о себе каждый день!
 

Уточнения

Авитамино́з (лат. avitaminosis) — заболевание, являющееся следствием длительного неполноценного питания, в котором отсутствуют какие-либо витамины.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Чижикова Марина
Гастроэнтеролог, гепатолог, иммунолог
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