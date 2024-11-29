Манная каша полезная или вредная?

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова напомнила, что не все крупы полезны для здоровья. Среди вредных числится и манная.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Манная каша

«Несмотря на это, в сознании людей эта крупа почему-то числится в списке полезных продуктов. Вероятно, виной этому воспоминания из детства, а точнее — из детского сада. Но на самом деле манка — это перемолотые зерна пшеницы. Витаминов в ней не больше, чем в бутербродах с колбасой. Но при этом она достаточно калорийная», — объяснила она.

Манную кашу нельзя есть людям, у которых есть непереносимость глютена и сахарный диабет, потому что имеет высокий гликемический индекс. Кроме того частое употребление манной каши может привести к лишнему весу, передаёт интернет-издание “Подмосковье Сегодня”.

Уточнения

Манная каша — каша из манной крупы, приготовленная на молоке, или просто на воде с солью и сахаром.



Гликемический индекс (ГИ) (англ. glycemic (glycaemic) index, сокращённо GI) — показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови относительно влияния чистой глюкозы.

