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Манная каша полезная или вредная?

0:54
Здоровье

Врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова напомнила, что не все крупы полезны для здоровья. Среди вредных числится и манная.

Манная каша
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Манная каша

«Несмотря на это, в сознании людей эта крупа почему-то числится в списке полезных продуктов. Вероятно, виной этому воспоминания из детства, а точнее — из детского сада. Но на самом деле манка — это перемолотые зерна пшеницы. Витаминов в ней не больше, чем в бутербродах с колбасой. Но при этом она достаточно калорийная», — объяснила она.

Манную кашу нельзя есть людям, у которых есть непереносимость глютена и сахарный диабет, потому что имеет высокий гликемический индекс. Кроме того частое употребление манной каши может привести к лишнему весу, передаёт интернет-издание “Подмосковье Сегодня”.

Уточнения

Манная каша — каша из манной крупы, приготовленная на молоке, или просто на воде с солью и сахаром.

Гликемический индекс (ГИ) (англ. glycemic (glycaemic) index, сокращённо GI) — показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови относительно влияния чистой глюкозы.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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