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Остановите старение: янтарная кислота как ключ к молодости

2:35
Здоровье

Янтарная кислота — природное вещество, активно участвующее в обменных процессах организма.

Витамины
Фото: openverse.org by DBduo Photography, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Витамины

Она стимулирует выработку энергии, укрепляет иммунитет и широко используется в медицине и фармакологии. Однако для безопасного применения важно проконсультироваться с врачом.

Что это такое

Янтарная кислота была впервые получена из янтаря в XVII веке. Она участвует в цикле Кребса, обеспечивая клетки энергией через синтез аденозинтрифосфата (АТФ).

Это особенно важно при гипоксии (кислородном голодании), возникающей из-за стресса, нагрузок или заболеваний.

Полезные свойства

  • Антиоксидантное действие: защита клеток от свободных радикалов.
  • Улучшение обмена веществ: нормализация усвоения питательных веществ.
  • Противовоспалительное действие: снижение воспалений и аллергий.
  • Поддержка иммунитета: восстановление после болезней и стрессов.
  • Поддержка печени: выведение токсинов и улучшение пищеварения.

Показания

Янтарная кислота применяется при:

  • Сниженном иммунитете и хронических заболеваниях.
  • Кожных проблемах (морщины, пигментация).
  • Нарушениях метаболизма.
  • Заболеваниях печени и желчевыводящих путей.
  • Возрастных изменениях у женщин после 40 лет.

Суточная норма

  • Детям: 10–50 мг (по рекомендации врача).
  • Взрослым: 100–150 мг, при нагрузках до 250 мг.
  • Пожилым людям: 200–300 мг для поддержания обмена веществ.

Противопоказания и побочные эффекты

Не рекомендуется при:

  • Индивидуальной непереносимости.
  • Печёночной недостаточности.

Побочные эффекты:

  • Тошнота.
  • Боли в животе.
  • Головокружение.
  • Аллергия.
  • При передозировке возможны головная боль, рвота, сердцебиение.

Польза для женщин после 40

Янтарная кислота стимулирует синтез коллагена, укрепляет ткани, защищает от возрастных изменений и нормализует гормональный фон. Её антиоксидантное действие помогает сохранить молодость и здоровье.

Янтарная кислота — природный стимулятор для поддержки энергии, иммунитета и обмена веществ. Однако её применение требует консультации с врачом для обеспечения безопасности и эффективности.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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