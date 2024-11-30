Остановите старение: янтарная кислота как ключ к молодости

2:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Янтарная кислота — природное вещество, активно участвующее в обменных процессах организма.

Фото: openverse.org by DBduo Photography, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Витамины

Она стимулирует выработку энергии, укрепляет иммунитет и широко используется в медицине и фармакологии. Однако для безопасного применения важно проконсультироваться с врачом.

Что это такое

Янтарная кислота была впервые получена из янтаря в XVII веке. Она участвует в цикле Кребса, обеспечивая клетки энергией через синтез аденозинтрифосфата (АТФ).

Это особенно важно при гипоксии (кислородном голодании), возникающей из-за стресса, нагрузок или заболеваний.

Полезные свойства

Антиоксидантное действие : защита клеток от свободных радикалов.

: защита клеток от свободных радикалов. Улучшение обмена веществ : нормализация усвоения питательных веществ.

: нормализация усвоения питательных веществ. Противовоспалительное действие : снижение воспалений и аллергий.

: снижение воспалений и аллергий. Поддержка иммунитета : восстановление после болезней и стрессов.

: восстановление после болезней и стрессов. Поддержка печени: выведение токсинов и улучшение пищеварения.

Показания

Янтарная кислота применяется при:

Сниженном иммунитете и хронических заболеваниях.

Кожных проблемах (морщины, пигментация).

Нарушениях метаболизма.

Заболеваниях печени и желчевыводящих путей.

Возрастных изменениях у женщин после 40 лет.

Суточная норма

Детям : 10–50 мг (по рекомендации врача).

: 10–50 мг (по рекомендации врача). Взрослым : 100–150 мг, при нагрузках до 250 мг.

: 100–150 мг, при нагрузках до 250 мг. Пожилым людям: 200–300 мг для поддержания обмена веществ.

Противопоказания и побочные эффекты

Не рекомендуется при:

Индивидуальной непереносимости.

Печёночной недостаточности.

Побочные эффекты:

Тошнота.

Боли в животе.

Головокружение.

Аллергия.

При передозировке возможны головная боль, рвота, сердцебиение.

Польза для женщин после 40

Янтарная кислота стимулирует синтез коллагена, укрепляет ткани, защищает от возрастных изменений и нормализует гормональный фон. Её антиоксидантное действие помогает сохранить молодость и здоровье.

Янтарная кислота — природный стимулятор для поддержки энергии, иммунитета и обмена веществ. Однако её применение требует консультации с врачом для обеспечения безопасности и эффективности.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

