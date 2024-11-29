Медики из Уфы объяснили, кому нельзя есть хурму

2:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хурма — это не только вкусный, но и чрезвычайно полезный фрукт, который завоевал популярность благодаря своим питательным качествам. Этот плод богат клетчаткой, витаминами и минералами, что делает его отличным дополнением к рациону для тех, кто заботится о своем весе и здоровье.

Фото: pxhere хурма

В хурме содержится множество витаминов, включая A, C, E, а также витамины группы B. Эти вещества играют ключевую роль в поддержании иммунной защиты, здоровье кожи и остроте зрения. Кроме того, хурма является ценным источником мощных антиоксидантов, таких как каротиноиды и полифенолы, которые помогают защищать клетки организма от повреждений, вызванных свободными радикалами.

Регулярное употребление хурмы может способствовать снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, так как она помогает снижать уровень холестерина в крови и препятствует образованию атеросклеротических бляшек. Высокое содержание клетчатки в хурме способствует улучшению пищеварения и поддержанию нормального уровня сахара в крови.

Несмотря на множество положительных свойств, хурму рекомендуется употреблять с осторожностью:

Незрелые плоды содержат значительное количество танинов, что может вызвать вяжущее ощущение во рту и привести к дискомфортным ощущениям в желудке. Поэтому лучше всего отдать предпочтение зрелым фруктам, которые обладают сладким вкусом и нежной текстурой.

Людям, страдающим заболеваниями щитовидной железы, например, болезнью Грейвса, стоит ограничить потребление хурмы из-за её высокого содержания йода, что может негативно сказаться на их состоянии.

Поскольку хурма является довольно сладким фруктом, людям с диабетом следует проявлять осторожность. Прежде чем вводить её в свой рацион, важно обеспечить стабильный уровень сахара в крови.

Как и любой другой продукт, хурма может вызывать аллергические реакции у некоторых людей. Поэтому, если вы впервые пробуете этот фрукт, лучше начинать с небольших порций.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.



Каратиноиды — (от лат. carota — морковь и греч. eidos -вид), природные пигменты от желтого до красно-оранжевого цвета, синтезируемые бактериями, водорослями, грибами, высшими растениями, некоторыми губками, кораллами и др. организмами.

