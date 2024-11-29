Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему перелив масла может быть опасен для вашего автомобиля
Могут ли собаки испытывать вину или стыд перед своими хозяевами? Самое популярное заблуждение
Уютная и стильная зима для беременных. Модные советы
Промораживание грунта в теплице: работает ли этот популярный совет
Как мы можем сами привести к своему вымиранию
Мышцы расти не будут! Названа главная ошибка всех качков
Эти упражнения помогут оставаться в форме даже после 40 лет
Как вырастить огурцы без гнили и горечи
Что скрывается за невозможностью достичь коллективного иммунитета

Медики из Уфы объяснили, кому нельзя есть хурму

2:12
Здоровье

Хурма — это не только вкусный, но и чрезвычайно полезный фрукт, который завоевал популярность благодаря своим питательным качествам. Этот плод богат клетчаткой, витаминами и минералами, что делает его отличным дополнением к рациону для тех, кто заботится о своем весе и здоровье.

хурма
Фото: pxhere
хурма

В хурме содержится множество витаминов, включая A, C, E, а также витамины группы B. Эти вещества играют ключевую роль в поддержании иммунной защиты, здоровье кожи и остроте зрения. Кроме того, хурма является ценным источником мощных антиоксидантов, таких как каротиноиды и полифенолы, которые помогают защищать клетки организма от повреждений, вызванных свободными радикалами.

Регулярное употребление хурмы может способствовать снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, так как она помогает снижать уровень холестерина в крови и препятствует образованию атеросклеротических бляшек. Высокое содержание клетчатки в хурме способствует улучшению пищеварения и поддержанию нормального уровня сахара в крови.

Несмотря на множество положительных свойств, хурму рекомендуется употреблять с осторожностью:

  • Незрелые плоды содержат значительное количество танинов, что может вызвать вяжущее ощущение во рту и привести к дискомфортным ощущениям в желудке. Поэтому лучше всего отдать предпочтение зрелым фруктам, которые обладают сладким вкусом и нежной текстурой.
  • Людям, страдающим заболеваниями щитовидной железы, например, болезнью Грейвса, стоит ограничить потребление хурмы из-за её высокого содержания йода, что может негативно сказаться на их состоянии.
  • Поскольку хурма является довольно сладким фруктом, людям с диабетом следует проявлять осторожность. Прежде чем вводить её в свой рацион, важно обеспечить стабильный уровень сахара в крови.
  • Как и любой другой продукт, хурма может вызывать аллергические реакции у некоторых людей. Поэтому, если вы впервые пробуете этот фрукт, лучше начинать с небольших порций.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

Каратиноиды — (от лат. carota — морковь и греч. eidos -вид), природные пигменты от желтого до красно-оранжевого цвета, синтезируемые бактериями, водорослями, грибами, высшими растениями, некоторыми губками, кораллами и др. организмами.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Сейчас читают
Отмечающая день рождения Екатерина Андреева показала, как выглядела в детстве
Шоу-бизнес
Отмечающая день рождения Екатерина Андреева показала, как выглядела в детстве Аудио 
Началось? Мониторинговые каналы сообщили о трёх группах неизвестных ракет, идущих на Киев
Силовые структуры
Началось? Мониторинговые каналы сообщили о трёх группах неизвестных ракет, идущих на Киев Аудио 
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол
Еда и рецепты
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол Аудио 
Популярное
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого

Марсоход Curiosity случайно раскрыл залежи чистой серы, что может изменить наши представления о геологической истории Марса.

Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол
Прохор Шаляпин выпросил поездку на Мальдивы у женщины, которая парила его в бане
Как вырастить ореховое дерево и повысить его плодоношение
Сводка с фронта: натовские F-16 с позором вернулись на базы, очередная внезапная смерть офицера НАТО Дмитрий Плотников Зачем Западу понадобились военные фейки о Северной Корее? Юрий Бочаров Всего шесть машин проложили путь к будущему автомобилестроения Игорь Буккер
Восхитительная намазка на хлеб за 5 минут, которая не добавит вам лишних калорий
Ошибки на огороде, которые дорого обойдутся весной
Как сделать вертикальную грядку из пластиковых бутылок за несколько шагов
Как сделать вертикальную грядку из пластиковых бутылок за несколько шагов
Последние материалы
Хотите красивые ягодицы и стройные ноги? Начните делать выпады со штангой
Сводка с фронта: натовские F-16 с позором вернулись на базы, очередная внезапная смерть офицера НАТО
Перезагрузка аграрного сектора — Путин одобрил покупку Русской элеваторной компании у Louis Dreyfus
Эти три странности кошек теперь можно объяснить
Иностранцы в России: новые правила пересечения границы
Почему не стоит покупать автомобиль, побывавший в ДТП
Ретинол — секретное оружие для сияющей кожи
Как выбрать идеальный майонез без лишних добавок
Учёные воскресили микробов, погребённых 100 миллионов лет назад
Эндокринолог Павлова заявила, что снижение потребления сахара омолаживает мозг
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.