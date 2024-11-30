Эффект плацебо: как ваш мозг заставляет тело исцеляться

4:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сахарные таблетки, солёная вода или даже лёгкое материнское поглаживание могут иногда творить чудеса.

Фото: pxhere.com Лекарства

Всё это примеры эффекта плацебо — феномена, при котором вера человека в лечение запускает физиологические процессы, улучшающие самочувствие.

Разберёмся, как это работает, где используется и чем плацебо может быть полезным или вредным.

Что такое эффект плацебо

Плацебо

Это вещество-"пустышка", не содержащее активных компонентов, но способное повлиять на самочувствие пациента благодаря его вере в лечебные свойства. Это может быть таблетка, укол или даже фиктивная операция.

История термина

Понятие плацебо впервые упомянул в XVIII веке шотландский врач Уильям Смелли.

В ХХ веке термин обрел популярность благодаря анестезиологу Генри Бичеру, который в годы Второй мировой войны использовал физраствор вместо морфия, чтобы облегчить боль раненых.

Его наблюдения показали, что эффект плацебо может работать в 50% случаев.

Как работает эффект плацебо

Научного консенсуса по поводу механизма действия плацебо пока нет, но есть несколько теорий:

Гормональные реакции . Применение "пустышки" вызывает выброс эндорфинов — естественных обезболивающих, что снижает боль.

. Применение "пустышки" вызывает выброс эндорфинов — естественных обезболивающих, что снижает боль. Условные рефлексы . Человек привыкает к тому, что лекарства облегчают состояние, и его мозг автоматически реагирует на приём даже фальшивого препарата.

. Человек привыкает к тому, что лекарства облегчают состояние, и его мозг автоматически реагирует на приём даже фальшивого препарата. Ожидание результата . Если человек уверен, что лечение сработает, запускаются механизмы психической саморегуляции, и он действительно чувствует улучшение.

. Если человек уверен, что лечение сработает, запускаются механизмы психической саморегуляции, и он действительно чувствует улучшение. Генетические факторы. Некоторые люди более чувствительны к гормону дофамину, поэтому сильнее подвержены эффекту плацебо.

Где применяется эффект плацебо

В нетрадиционной медицине

От медитации до стояния на гвоздях — до 90% успеха многих альтернативных методов объясняется именно эффектом плацебо.

В клинических испытаниях

Плацебо используется для проверки эффективности новых лекарств. Испытуемые делятся на группы: одни получают настоящее лекарство, другие — "пустышку". Если разница между группами значительна, лекарство признаётся действенным.

В повседневной медицине

В редких случаях врачи назначают плацебо пациентам с психосоматическими заболеваниями, чтобы снять тревогу и облегчить состояние.

Ограничения и риски

Несмотря на положительные стороны, плацебо нельзя считать полноценным лечением:

Оно не устраняет причину болезни.

Использование плацебо вместо необходимых лекарств может привести к потере времени и ухудшению состояния.

Особую опасность представляет антагонист плацебо — эффект ноцебо. В этом случае ожидание негативного результата провоцирует ухудшение самочувствия, даже если человек принимает безопасное лекарство.

Когда плацебо может быть полезно

Эффект плацебо помогает в случаях, связанных с эмоциональным состоянием, таких как:

Мигрень.

Синдром раздражённого кишечника.

Лёгкая депрессия.

Бронхиальная астма.

Артрит.

Однако важно, чтобы использование плацебо было одобрено врачом и не заменяло необходимое лечение.

Как усилить эффект плацебо

Эффект плацебо усиливается при:

Использовании большого количества или крупного размера таблеток.

Высоких ценах на лечение.

Известном бренде препарата или именитом враче.

Ярких цветах лекарств (красный и жёлтый воспринимаются как более "действенные").

Доброжелательном отношении врача.

Эффект плацебо — это не шарлатанство, а реальное явление, основанное на взаимодействии разума и тела.

Но относиться к нему стоит осторожно: если заболевание требует медицинского вмешательства, полагаться на "пустышки" опасно. Если же недуг лёгкий, вера в лечение может стать мощным стимулом для выздоровления.

Главное — консультироваться с врачом и не забывать о доказательной медицине.

Уточнения

Плаце́бо (от лат. placebo, дословно — "буду угоден, понравлюсь"): вещество без явных лечебных свойств, используемое для имитации лекарственного средства в исследованиях, где оцениваемый эффект может быть искажён верой самого пациента в действенность препарата.

