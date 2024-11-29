Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Капли для носа: как избавиться от зависимости и вернуть свободу дыхания
Оккупанты зашевелились. НАТО хочет ввести на Украину 100 тысяч солдат миротворческого контингента
Почему зеленеет картофель и чем это опасно
Секреты египетской мумификации, которые восхищают учёных до сих пор
Эти признаки говорят о наличии парши. Проверьте растения, пока не поздно
Хотите красивые ягодицы и стройные ноги? Начните делать выпады со штангой
Перезагрузка аграрного сектора — Путин одобрил покупку Русской элеваторной компании у Louis Dreyfus
Эти три странности кошек теперь можно объяснить
Иностранцы в России: новые правила пересечения границы

Эндокринолог Павлова заявила, что снижение потребления сахара омолаживает мозг

1:54
Здоровье

В своём Telegram-канале эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова, отметила, что поддержание нормального уровня сахара в крови способствует замедлению процессов старения мозга.

Ваза с сахаром
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ваза с сахаром

"Чем моложе мозг, тем лучше когнитивные функции. А замедлить его старение помогут изменения в образе жизни, в частности, в питании", — пояснила она.

Врач подчеркнула, что желательно полностью отказаться от добавленного сахара, а в рационе его доля не должна превышать 10% от общего количества калорий.

По словам эндокринолога, для человека, потребляющего около 2000 калорий в день, допустимая норма составляет около 50 граммов сахара в сутки. Главным образом это касается скрытых или свободных сахаров, которые содержатся в продуктах питания. Врач отметила, что такие сахара присутствуют во множестве продуктов, например, даже в хлебе.

Для поддержания когнитивных функций Павлова также посоветовала придерживаться средиземноморской диеты, основывающейся на принципах здорового и сбалансированного питания. Она подразумевает потребление обильного количества овощей и фруктов, а также ненасыщенных жиров, при этом следует сократить потребление алкоголя, сахара, красного мяса и насыщенных жиров. Особенно важно включать в рацион зеленые листовые овощи, которые являются источником полифенолов.

"Соблюдение средиземноморской диеты на протяжении полутора лет замедляет возрастную атрофию мозга примерно на 50%. А вместе со снижением потребления сахара не только улучшает когнитивные функции, но и омолаживает организм, избавляя от лишних килограммов и дряблой кожи с высыпаниями", — заключила эндокринолог.

Уточнения

Полифенолы — класс химических соединений, характеризующихся присутствием более чем одной фенольной группы в молекуле.
 

Рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Сейчас читают
Единственное животное на Земле, которое не дышит
Наука и техника
Единственное животное на Земле, которое не дышит Аудио 
Электрик объяснил, что делать, если при сверлении задели проводку
Недвижимость
Электрик объяснил, что делать, если при сверлении задели проводку Аудио 
Кошка мнет лапками плед? Это значит больше, чем вы думаете
Домашние животные
Кошка мнет лапками плед? Это значит больше, чем вы думаете Аудио 
Популярное
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого

Марсоход Curiosity случайно раскрыл залежи чистой серы, что может изменить наши представления о геологической истории Марса.

Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол
Прохор Шаляпин выпросил поездку на Мальдивы у женщины, которая парила его в бане
Как вырастить ореховое дерево и повысить его плодоношение
Сводка с фронта: натовские F-16 с позором вернулись на базы, очередная внезапная смерть офицера НАТО Дмитрий Плотников Зачем Западу понадобились военные фейки о Северной Корее? Юрий Бочаров Всего шесть машин проложили путь к будущему автомобилестроения Игорь Буккер
Восхитительная намазка на хлеб за 5 минут, которая не добавит вам лишних калорий
Ошибки на огороде, которые дорого обойдутся весной
Как сделать вертикальную грядку из пластиковых бутылок за несколько шагов
Как сделать вертикальную грядку из пластиковых бутылок за несколько шагов
Последние материалы
Хотите красивые ягодицы и стройные ноги? Начните делать выпады со штангой
Сводка с фронта: натовские F-16 с позором вернулись на базы, очередная внезапная смерть офицера НАТО
Перезагрузка аграрного сектора — Путин одобрил покупку Русской элеваторной компании у Louis Dreyfus
Эти три странности кошек теперь можно объяснить
Иностранцы в России: новые правила пересечения границы
Почему не стоит покупать автомобиль, побывавший в ДТП
Ретинол — секретное оружие для сияющей кожи
Как выбрать идеальный майонез без лишних добавок
Учёные воскресили микробов, погребённых 100 миллионов лет назад
Эндокринолог Павлова заявила, что снижение потребления сахара омолаживает мозг
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.