Эндокринолог Павлова заявила, что снижение потребления сахара омолаживает мозг

1:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В своём Telegram-канале эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова, отметила, что поддержание нормального уровня сахара в крови способствует замедлению процессов старения мозга.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ваза с сахаром

"Чем моложе мозг, тем лучше когнитивные функции. А замедлить его старение помогут изменения в образе жизни, в частности, в питании", — пояснила она.

Врач подчеркнула, что желательно полностью отказаться от добавленного сахара, а в рационе его доля не должна превышать 10% от общего количества калорий.

По словам эндокринолога, для человека, потребляющего около 2000 калорий в день, допустимая норма составляет около 50 граммов сахара в сутки. Главным образом это касается скрытых или свободных сахаров, которые содержатся в продуктах питания. Врач отметила, что такие сахара присутствуют во множестве продуктов, например, даже в хлебе.

Для поддержания когнитивных функций Павлова также посоветовала придерживаться средиземноморской диеты, основывающейся на принципах здорового и сбалансированного питания. Она подразумевает потребление обильного количества овощей и фруктов, а также ненасыщенных жиров, при этом следует сократить потребление алкоголя, сахара, красного мяса и насыщенных жиров. Особенно важно включать в рацион зеленые листовые овощи, которые являются источником полифенолов.

"Соблюдение средиземноморской диеты на протяжении полутора лет замедляет возрастную атрофию мозга примерно на 50%. А вместе со снижением потребления сахара не только улучшает когнитивные функции, но и омолаживает организм, избавляя от лишних килограммов и дряблой кожи с высыпаниями", — заключила эндокринолог.

Уточнения

Полифенолы — класс химических соединений, характеризующихся присутствием более чем одной фенольной группы в молекуле.





Рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

