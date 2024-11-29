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Дневной сон снижает уровень сахара в крови

Здоровье

Краткосренный послеобеденный сон, продолжительностью 15-20 минут, демонстрирует более эффективное снижение уровня сахара в крови по сравнению с обычным отдыхом без сна. К такому выводу пришли исследователи из берлинской эндокринологической клиники, результаты их работы были опубликованы в журнале Nature.

сон
Фото: freepik
сон

В исследовании приняло участие 1,2 тысячи добровольцев с диабетом второго типа. Участников поделили на две группы: первая группа проводила время в положении лежа или сидя в течение 15-20 минут после обеда, в то время как второй группе было предложено попытаться поспать.

Перед началом эксперимента и после его завершения у всех участников брали анализы крови для оценки уровня глюкозы. Результаты показали, что короткий дневной сон способствовал снижению концентрации сахара в крови на 25-30% более эффективно, чем простой отдых. Исследователи объясняют это явление активизацией восстановительных процессов организма во время сна, что также способствует нормализации выработки инсулина. Однако стоит отметить, что длительный дневной сон может дать противоположный эффект — повышение уровня сахара в крови.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина. 

Глюко́за органическое соединение, моносахарид, один из самых распространённых источников энергии в живых организмах. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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