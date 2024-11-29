Капли для носа: как избавиться от зависимости и вернуть свободу дыхания

Сезон простуд неизбежно приводит к тому, что многие начинают активно использовать сосудосуживающие капли и спреи. Они мгновенно облегчают дыхание, снимают заложенность носа и дарят долгожданное чувство комфорта.
Но не всё так просто: такие препараты способны вызвать зависимость, которая может длиться годами. Разберёмся, почему это происходит, лечат ли капли простуду, и как правильно бороться с насморком.
Насморк — это естественная защитная реакция организма на раздражители:
При этом слизистая носа отекает, увеличивается выделение слизи, чтобы вымыть возбудителей болезни.
Сосудосуживающие препараты (деконгестанты) помогают уменьшить отёк, сужая сосуды. Это позволяет быстро облегчить дыхание, но на причину насморка — вирусы, бактерии или аллергию — они не влияют. То есть такие лекарства лишь устраняют симптом, но не лечат саму болезнь.
Популярные действующие вещества в составе капель и спреев:
Сосудосуживающие препараты могут спровоцировать так называемый медикаментозный ринит — хроническую заложенность носа, вызванную нарушением работы сосудов слизистой.
При злоупотреблении каплями организм перестаёт регулировать тонус сосудов самостоятельно, и любая попытка прекратить использование лекарства приводит к сильному отёку.
Причины зависимости:
Особенно осторожно нужно применять капли детям. Некоторые компоненты, такие как нафазолин, могут проникать в мозг и угнетать важные процессы — от дыхания до сердцебиения.
Чтобы не "подсесть" на капли и спреи:
Сосудосуживающие капли и спреи — это быстрый способ справиться с заложенностью носа, но не с её причиной.
Правильное использование препаратов, внимание к срокам и дозировкам помогут избежать зависимости. А если она уже появилась, своевременное обращение к врачу позволит вернуть здоровье носа и свободу дыхания.
Рини́т (от др.-греч. ῥίς, род.п. ῥινός "нос") — синдром воспаления слизистой оболочки носа.
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