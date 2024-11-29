Капли для носа: как избавиться от зависимости и вернуть свободу дыхания

3:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сезон простуд неизбежно приводит к тому, что многие начинают активно использовать сосудосуживающие капли и спреи. Они мгновенно облегчают дыхание, снимают заложенность носа и дарят долгожданное чувство комфорта.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Больная женщина с градусником

Но не всё так просто: такие препараты способны вызвать зависимость, которая может длиться годами. Разберёмся, почему это происходит, лечат ли капли простуду, и как правильно бороться с насморком.

Как работают капли и спреи для носа

Насморк — это естественная защитная реакция организма на раздражители:

Вирусы

Бактерии

Аллергены

Холодный воздух

При этом слизистая носа отекает, увеличивается выделение слизи, чтобы вымыть возбудителей болезни.

Сосудосуживающие препараты (деконгестанты) помогают уменьшить отёк, сужая сосуды. Это позволяет быстро облегчить дыхание, но на причину насморка — вирусы, бактерии или аллергию — они не влияют. То есть такие лекарства лишь устраняют симптом, но не лечат саму болезнь.

Популярные действующие вещества в составе капель и спреев:

Нафазолин, фенилэфрин - действуют 4-6 часов.

- действуют 4-6 часов. Ксилометазолин - обеспечивает эффект на 8-10 часов.

- обеспечивает эффект на 8-10 часов. Оксиметазолин - действует более 12 часов.

Почему капли вызывают зависимость

Сосудосуживающие препараты могут спровоцировать так называемый медикаментозный ринит — хроническую заложенность носа, вызванную нарушением работы сосудов слизистой.

При злоупотреблении каплями организм перестаёт регулировать тонус сосудов самостоятельно, и любая попытка прекратить использование лекарства приводит к сильному отёку.

Причины зависимости:

Нарушение дозировки : частое использование или превышение рекомендованного срока (3-5 дней).

: частое использование или превышение рекомендованного срока (3-5 дней). Психологическая зависимость : капли становятся единственным способом справиться с заложенностью, и без них возникает тревожность.

: капли становятся единственным способом справиться с заложенностью, и без них возникает тревожность. Подмена естественных процессов: препараты "берут на себя" функцию сужения сосудов, а организм "разучивается" делать это самостоятельно.

Побочные эффекты сосудосуживающих капель

Сухость и жжение в носу.

Головные боли, раздражительность.

Нарушения сна.

Повышение давления и тахикардия.

Особенно осторожно нужно применять капли детям. Некоторые компоненты, такие как нафазолин, могут проникать в мозг и угнетать важные процессы — от дыхания до сердцебиения.

Как избежать зависимости

Чтобы не "подсесть" на капли и спреи:

Ограничьте срок применения : не дольше 3-5 дней.

: не дольше 3-5 дней. Отдайте предпочтение спреям : они позволяют точнее дозировать препарат.

: они позволяют точнее дозировать препарат. Используйте солевые растворы: часто они достаточно эффективны для устранения симптомов насморка.

Что делать, если зависимость уже возникла

Постепенно снижайте дозировку , переходя на детские варианты препарата, а затем полностью отказывайтесь.

, переходя на детские варианты препарата, а затем полностью отказывайтесь. Используйте солевые растворы для промывания носа.

для промывания носа. Обратитесь к врачу. Специалист может назначить стероидные спреи, которые уменьшают отёк, но не вызывают привыкания, и помогут восстановить слизистую.

Сосудосуживающие капли и спреи — это быстрый способ справиться с заложенностью носа, но не с её причиной.

Правильное использование препаратов, внимание к срокам и дозировкам помогут избежать зависимости. А если она уже появилась, своевременное обращение к врачу позволит вернуть здоровье носа и свободу дыхания.

Уточнения

Рини́т (от др.-греч. ῥίς, род.п. ῥινός "нос") — синдром воспаления слизистой оболочки носа.

