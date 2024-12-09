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Причины, почему поздний сон может ухудшить ваше самочувствие

Как поздний отход ко сну влияет на здоровье
1:40
Здоровье

Многие из нас сталкиваются с проблемой нарушения режима сна и часто ложатся слишком поздно. Это может негативно сказаться на здоровье и самочувствии, приводя к раздражительности и чувству усталости. Но почему так важно ложиться спать в одно и то же время? Вот шесть причин, почему поздний отход ко сну вреден для организма:

Спальня
Фото: PxHere is licensed under CC0
Спальня
  • Умственное истощение. Мозг активно восстанавливается с 21:00 до 23:00. Если ложиться позже, это может привести к умственному истощению и снижению концентрации внимания.

  • Увядание красоты. Сон играет ключевую роль не только в восстановлении организма, но и в обновлении клеток кожи. Недостаток сна может ускорить процессы старения.

  • Хроническая усталость. Недосыпание вызывает накопление напряжения в организме, что ведёт к хронической усталости и снижению работоспособности.

  • Лишний вес. Исследования показывают, что люди, которые регулярно не высыпаются, склонны к набору лишнего веса, так как нарушается баланс гормонов, отвечающих за аппетит.

  • Ослабление иммунной системы. Время сна — это период восстановления организма, когда активно происходит борьба с вирусами и бактериями. Недостаток сна ослабляет иммунитет.

  • Ускорение старения. Во время сна обновляются клетки, включая те, что отвечают за здоровье кожи и внутренних органов. Если не давать организму достаточно времени для восстановления, это может привести к преждевременному старению.

Уточнения

Старение - рост риска смерти от естественных причин с течением времени, биологический процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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