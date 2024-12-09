Практические советы как помочь детям полюбить овощи и фрукты

Оцениваем методы, как приучить детей есть больше овощей и зелени

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Очень важно приучить детей к правильному питанию с раннего возраста, чтобы сформировать здоровые привычки, которые окажут положительное влияние на их здоровье в будущем. Диетолог Лилия Стародубцева дала несколько полезных советов, как сделать так, чтобы ребенок полюбил овощи, фрукты и зелень.

Фото: commons.wikimedia.org by Prmaxi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Прилавок с фруктами и овощами

Стародубцева рекомендует добавлять зелень в готовые блюда, что поможет ребенку привыкнуть к ее вкусу. Также можно заинтересовать ребенка, предложив вырастить микрозелень дома, что повысит интерес к таким продуктам.

Что касается овощей и фруктов, их следует подавать в цельном виде, так как соки и пюре не обеспечивают должного пищевого разнообразия. Продукты должны быть разнообразными и регулярно присутствовать в рационе, ведь ребенок может не оценить их вкус с первого раза.

Доктор подчеркивает, что сладкие напитки лучше заменить чистой водой, а для того чтобы приучить ребенка к полезной пище, не следует использовать сладости в качестве отвлекающих маневров.

Самое главное, по мнению эксперта, — это подавать пример самому, ведь дети часто копируют пищевые привычки своих родителей.

Уточнения

Дието́лог - специалист в области диетологии, соответствующий академическим и профессиональным требованиям.

