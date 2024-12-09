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Как кефир укрепляет иммунитет при простуде

Почему кефир стоит включить в рацион при простуде
0:58
Здоровье

Кефир — это полезный напиток, который способствует укреплению иммунитета и помогает бороться с вирусами. Специалист по питанию Джули Аптон рассказала, что в этом кисломолочном продукте содержатся пребиотики, которые поддерживают здоровый баланс микробиоты желудочно-кишечного тракта, что в свою очередь положительно влияет на работу иммунной системы, помогая ей эффективнее противостоять вирусам и патогенам.

Кефир
Фото: commons.wikimedia.org by Drsrisenthil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кефир

Кроме кефира для поддержания иммунитета Аптон также рекомендует обратить внимание на другие напитки, такие как зелёный чай, чай с мёдом и имбирём. Важно не забывать о чистой воде, которая помогает поддерживать водный баланс и защищает слизистые оболочки носа, рта и горла от воздействия бактерий.

В период простуды полезными могут быть также соки из апельсинов и томатов, которые богаты витамином С.

Уточнения

Кефи́р - разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных "грибков".

Просту́да (англ  common cold) — клинический синдром острого воспаления верхних дыхательных путей, затрагивающего преимущественно нос и возникающего из-за неспецифической острой респираторной инфекции. 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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