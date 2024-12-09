Как кефир укрепляет иммунитет при простуде

Почему кефир стоит включить в рацион при простуде

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кефир — это полезный напиток, который способствует укреплению иммунитета и помогает бороться с вирусами. Специалист по питанию Джули Аптон рассказала, что в этом кисломолочном продукте содержатся пребиотики, которые поддерживают здоровый баланс микробиоты желудочно-кишечного тракта, что в свою очередь положительно влияет на работу иммунной системы, помогая ей эффективнее противостоять вирусам и патогенам.

Фото: commons.wikimedia.org by Drsrisenthil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кефир

Кроме кефира для поддержания иммунитета Аптон также рекомендует обратить внимание на другие напитки, такие как зелёный чай, чай с мёдом и имбирём. Важно не забывать о чистой воде, которая помогает поддерживать водный баланс и защищает слизистые оболочки носа, рта и горла от воздействия бактерий.

В период простуды полезными могут быть также соки из апельсинов и томатов, которые богаты витамином С.

Уточнения

Кефи́р - разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных "грибков".



Просту́да (англ common cold) — клинический синдром острого воспаления верхних дыхательных путей, затрагивающего преимущественно нос и возникающего из-за неспецифической острой респираторной инфекции.

