Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему кефир стоит включить в рацион при простуде
Сергей Зверев назвал Марину Федункив старородящей тёткой
Охотнадзор ищет конфликтного тигра в окрестностях Приморского края
ВСУ вновь атаковали полигон, откуда запускают Орешник
Как построить теплицу, которая сохранит тепло, влагу и свет
Назван способ добиться идеальной формы за три месяца
Орбакайте с 12-летней дочерью появилась в элитном ресторане в Нью-Йорке
Секрет хозяйки: почему в цветочных горшках должен быть чеснок
Зимний автонабор, который может спасти вашу жизнь в экстремальных условиях

Почему пельмени не так полезны, как кажутся

Что произойдет с организмом, если часто есть пельмени
1:04
Здоровье

Пельмени — это быстрый и сытный вариант для ужина, однако их частое употребление может привести к проблемам с здоровьем. Диетолог Антонина Стародубова предупредила, что регулярное потребление пельменей, особенно покупных, может повысить риск заболеваний сердца и сосудов, диабета и лишнего веса.

Пельмени
Фото: flickr.com by Tim Sackton, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пельмени

Пельмени часто сопровождают соусами, маслами и майонезом, что значительно увеличивает калорийность блюда. По словам специалиста, для здорового человека допустимо съедать до 250 граммов пельменей за раз, но важно, чтобы это блюдо было частью сбалансированного рациона.

Стародубова также подчеркнула, что лучше готовить пельмени самостоятельно, используя более полезные ингредиенты. Например, для теста стоит использовать цельнозерновую муку, а для начинки — мясо индейки или кролика. Важно добавить в фарш зелень и овощи, а готовить пельмени лучше отвариванием или запеканием, избегая излишнего жира и соусов.

Уточнения

Пельме́ни - блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
Обсудить
Сейчас читают
Новый чешский фильм обогнал по рейтингу Властелина колец и Гладиатора
Шоу-бизнес
Новый чешский фильм обогнал по рейтингу Властелина колец и Гладиатора Аудио 
Погибла мечта Европы об энергетической независимости
Экономика и бизнес
Погибла мечта Европы об энергетической независимости Аудио 
Станислав Дужников признался, что на съёмках сериала Воронины у него появилась вторая семья
Шоу-бизнес
Станислав Дужников признался, что на съёмках сериала Воронины у него появилась вторая семья Аудио 
Популярное
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода

Узнайте, какие сорта картофеля подходят для нового сезона. Эти устойчивые к болезням разновидности порадуют вкусом и урожаем!

Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода
Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза
Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли
Модные способы носить шарф этой зимой, чтобы не замерзнуть
Русская Исландия предлагает встречу с Двумя монахами, Медовыми водопадами и броккенским призраком Игорь Буккер МиГ-31И. Уникальный небесный носитель гиперзвуковых ракет Дмитрий Плотников Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром Любовь Степушова
Западные санкции обрушили промышленное производство в Европе
Погибла мечта Европы об энергетической независимости
Главные недостатки древесных пеллет для отопления, о которых не говорят продавцы
Главные недостатки древесных пеллет для отопления, о которых не говорят продавцы
Последние материалы
Лучше хранить под матрасом! Центробанк поддержал сторонников наличных денег
Как подготовиться к застолью, чтобы не пожалеть после
Могут ли вулканы на Марсе снова стать активными
Почему важно продувать авто после мойки в морозы
Русская Исландия предлагает встречу с Двумя монахами, Медовыми водопадами и броккенским призраком
Ваша кошка часто царапается? Вот что нужно делать
Что значит уход Асада для туристов в Сирии
Эти 4 метода использования апельсиновой кожуры сделают вашу рассаду идеальной
Не только высота: угрозы жизни альпинистов на Эвересте
Идеальный жареный картофель на вашем столе. Советы по приготовлению
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.