Почему пельмени не так полезны, как кажутся

Что произойдет с организмом, если часто есть пельмени

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пельмени — это быстрый и сытный вариант для ужина, однако их частое употребление может привести к проблемам с здоровьем. Диетолог Антонина Стародубова предупредила, что регулярное потребление пельменей, особенно покупных, может повысить риск заболеваний сердца и сосудов, диабета и лишнего веса.

Фото: flickr.com by Tim Sackton, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пельмени

Пельмени часто сопровождают соусами, маслами и майонезом, что значительно увеличивает калорийность блюда. По словам специалиста, для здорового человека допустимо съедать до 250 граммов пельменей за раз, но важно, чтобы это блюдо было частью сбалансированного рациона.

Стародубова также подчеркнула, что лучше готовить пельмени самостоятельно, используя более полезные ингредиенты. Например, для теста стоит использовать цельнозерновую муку, а для начинки — мясо индейки или кролика. Важно добавить в фарш зелень и овощи, а готовить пельмени лучше отвариванием или запеканием, избегая излишнего жира и соусов.

Уточнения

Пельме́ни - блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде.

