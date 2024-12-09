Как правильно готовить овсянку, чтобы она приносила пользу

Нутрициолог рассказала, почему не стоит есть овсянку при насморке и кашле

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Овсянка — популярное и питательное блюдо, но во время простуды от неё лучше отказаться. Нутрициолог Жанна Тиханычева пояснила, что овсянка обладает слизеобразующими свойствами, которые могут усугубить симптомы простуды, особенно если у человека есть влажный кашель или насморк.

Фото: commons.wikimedia.org by Slick, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ овсянка

По её словам, на период болезни лучше исключить овсянку из рациона, чтобы не способствовать увеличению выделений слизи. Однако для здоровых людей она остаётся полезной, но стоит ограничить её потребление, готовя кашу не чаще двух раз в неделю.

Также стоит избегать овсянки быстрого приготовления, поскольку она часто содержит лишний сахар и другие вредные добавки. Тиханычева рекомендует отдавать предпочтение хлопьям длительного варения и готовить их на воде. В качестве добавок можно использовать немного сливочного масла или ягоды и запечённые фрукты для получения максимальной пользы и длительного чувства сытости.

Уточнения

Просту́да - клинический синдром острого воспаления верхних дыхательных путей, затрагивающего преимущественно нос и возникающего из-за неспецифической острой респираторной инфекции.

