Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как продать старую мебель и получить за неё деньги
Ваш первый шаг к идеальной форме: домашние тренировки.
Новый автобусный маршрут соединит аэропорт Подгорицы с прибрежными городами
Эффектная и низкокалорийная закуска на новогодний стол
Идеальный болгарский перец: топ сортов, которые стоит попробовать
Клиенты Россельхозбанка потратили 2,2 млрд рублей в итальянских магазинах
Что должны содержать натуральные антивозрастные средства? Топ-3 ингредиента
Водители недовольны сенсорными экранами в автомобилях
Лучшие соседи и предшественники для лука: простые рекомендации

Неправильное питание и недосып повышают риск простуды

Какие продукты могут ослабить защиту организма от простуды
1:03
Здоровье

Доктор Сергей Чудаков рассказал, что неправильное питание и нехватка сна могут повысить риск простуды. Он отметил, что определенные продукты создают в организме неблагоприятные условия, способствующие развитию заболеваний.

Бургер
Фото: pixabay.com by Meditations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бургер

В частности, к таким продуктам относятся растительные масла, копчености, маринады, сахар и красное мясо. Кроме того, излишек омега-6 жирных кислот может провоцировать воспаления, что также ослабляет иммунитет.

Доктор подчеркнул, что на иммунную систему также негативно влияет дефицит физической активности и хронический недосып. К тому же, стресс может ослабить защитные силы организма. Чтобы поддержать иммунитет, специалист порекомендовал включить в рацион продукты, богатые магнием, цинком, а также витаминами группы B и C. Отличными источниками таких витаминов являются ягоды, например, голубика, черная смородина и ежевика.

Уточнения

Воспале́ние - это комплексный, местный и общий защитно-приспособительный процесс, возникающий в ответ на повреждение или действие патогенного раздражителя и проявляющийся в реакциях, направленных на устранение агентов повреждения.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Обсудить
Сейчас читают
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
Еда и рецепты
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году Аудио 
Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза
Еда и рецепты
Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза Аудио 
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания Аудио 
Популярное
10 000 шагов в день не будут иметь значения, если вы не будете делать это

Ходьба со скоростью более 100 шагов в минуту заставляет ваше тело работать интенсивнее, увеличивая частоту сердечных сокращений и насыщение организма кислородом.

10 000 шагов в день не будут иметь значения, если вы не будете делать это
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям
Сводка с фронта: Россия закрыла небо над полигоном Капустин Яр, Трамп начинает избегать Зеленского Дмитрий Плотников Наша планета стремительно нагревается, смертельная жара 2024 года повторится неоднократно Игорь Буккер Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром Любовь Степушова
Недалеко от Солнца начинают формироваться новые планеты
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром
Минусы автоматической коробки передач в холодное время года
Минусы автоматической коробки передач в холодное время года
Последние материалы
Ваш первый шаг к идеальной форме: домашние тренировки.
Новый автобусный маршрут соединит аэропорт Подгорицы с прибрежными городами
Эффектная и низкокалорийная закуска на новогодний стол
Идеальный болгарский перец: топ сортов, которые стоит попробовать
Клиенты Россельхозбанка потратили 2,2 млрд рублей в итальянских магазинах
Что должны содержать натуральные антивозрастные средства? Топ-3 ингредиента
Водители недовольны сенсорными экранами в автомобилях
Какие продукты могут ослабить защиту организма от простуды
Лучшие соседи и предшественники для лука: простые рекомендации
Рецепт классического тирамису, которое получается очень нежным и сочным
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.