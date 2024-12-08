Неправильное питание и недосып повышают риск простуды

Какие продукты могут ослабить защиту организма от простуды

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор Сергей Чудаков рассказал, что неправильное питание и нехватка сна могут повысить риск простуды. Он отметил, что определенные продукты создают в организме неблагоприятные условия, способствующие развитию заболеваний.

Фото: pixabay.com by Meditations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бургер

В частности, к таким продуктам относятся растительные масла, копчености, маринады, сахар и красное мясо. Кроме того, излишек омега-6 жирных кислот может провоцировать воспаления, что также ослабляет иммунитет.

Доктор подчеркнул, что на иммунную систему также негативно влияет дефицит физической активности и хронический недосып. К тому же, стресс может ослабить защитные силы организма. Чтобы поддержать иммунитет, специалист порекомендовал включить в рацион продукты, богатые магнием, цинком, а также витаминами группы B и C. Отличными источниками таких витаминов являются ягоды, например, голубика, черная смородина и ежевика.

Уточнения

Воспале́ние - это комплексный, местный и общий защитно-приспособительный процесс, возникающий в ответ на повреждение или действие патогенного раздражителя и проявляющийся в реакциях, направленных на устранение агентов повреждения.

