Терапевт объяснил, что влияет на усвоение витаминов

Осень и зима — это время года, когда организм особенно нуждается в витаминах и полезных элементах, поскольку часто наблюдается их дефицит. В этот период многие начинают принимать витамины и биодобавки, чтобы поддержать иммунитет и улучшить общее состояние здоровья.
Однако, чтобы витамины усваивались должным образом, важно учитывать несколько важных нюансов. Терапевт Константин Чайкин рассказал, что витамины лучше всего принимать в первой половине дня или сразу после еды.
Он также предупредил, что есть определенные продукты и напитки, которые нельзя совмещать с приемом витаминов. Например, не стоит запивать витамины чаем или кофе, поскольку эти напитки могут затруднять их усвоение.
Кроме того, специалисты отмечают, что витамины могут хуже усваиваться при наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта, поэтому важно получать рекомендации врача, а не заниматься самолечением.
Витами́ны - группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку абсолютной необходимости их для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи.
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