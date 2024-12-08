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Терапевт объяснил, что влияет на усвоение витаминов

Что нельзя есть и пить при приёме витаминов
1:01
Здоровье

Осень и зима — это время года, когда организм особенно нуждается в витаминах и полезных элементах, поскольку часто наблюдается их дефицит. В этот период многие начинают принимать витамины и биодобавки, чтобы поддержать иммунитет и улучшить общее состояние здоровья.

Какао
Фото: commons.wikimedia.org by David Andersen davidoa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Какао

Однако, чтобы витамины усваивались должным образом, важно учитывать несколько важных нюансов. Терапевт Константин Чайкин рассказал, что витамины лучше всего принимать в первой половине дня или сразу после еды.

Он также предупредил, что есть определенные продукты и напитки, которые нельзя совмещать с приемом витаминов. Например, не стоит запивать витамины чаем или кофе, поскольку эти напитки могут затруднять их усвоение.

Кроме того, специалисты отмечают, что витамины могут хуже усваиваться при наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта, поэтому важно получать рекомендации врача, а не заниматься самолечением.

Уточнения

Витами́ны - группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку абсолютной необходимости их для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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