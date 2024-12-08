Советы по здоровому новогоднему меню от онколога

Какие продукты могут увеличить риск рака на новогоднем празднике

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С приближением новогодних праздников многие начинают думать о меню для праздничного стола. Однако важно помнить, что не только вкус, но и здоровье должно быть в приоритете при выборе блюд и напитков.

Фото: commons.wikimedia.org by Silar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Салат оливье

Онколог Максим Астраханцев рассказал, какие продукты могут представлять угрозу для здоровья и увеличивать риск развития рака. В первую очередь, специалист отметил, что алкоголь является основным канцерогеном на праздничном столе. Он порекомендовал ограничиться одним бокалом шампанского, чтобы минимизировать вред.

Также он предупредил, что не стоит переедать мясными продуктами, поскольку они часто содержат вредные консерванты и добавки. Такая ситуация может быть и с некоторыми видами рыбных консервов, например, шпротами.

Кроме того, онколог рекомендовал отказаться от сладких угощений, которые лучше заменить на фрукты и лёгкие десерты, чтобы не перегружать организм.

Уточнения

Онколо́гия - раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.





Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).

