Почему важен питьевой режим при простуде

Какие напитки помогут быстрее победить простуду

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Во время болезни очень важно соблюдать правильный питьевой режим. Специалисты рекомендуют ежедневно выпивать от 1,5 до 2 литров жидкости. Однако стоит помнить, что напитки не должны быть слишком горячими или холодными — оптимальная температура напитков должна быть теплой.

Фото: Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка больна

Если вы хотите быстрее побороть простуду и вернуться к нормальной жизни, важно обратить внимание на полезные напитки. Одним из таких напитков является настой шиповника, богатый витамином С, который способствует ускоренному выздоровлению.

Также на помощь могут прийти другие напитки, рекомендованные терапевтом Яной Гончаровой. Она советует включить в рацион морсы из черной смородины, которые помогают организму бороться с вирусами. Бульоны тоже полезны, так как они насыщены белком и способствуют более быстрому восстановлению организма.

Важно начинать употребление этих напитков сразу после появления первых симптомов простуды, чтобы ускорить процесс выздоровления.

Уточнения

Просту́да - клинический синдром острого воспаления верхних дыхательных путей, затрагивающего преимущественно нос и возникающего из-за неспецифической острой респираторной инфекции.

