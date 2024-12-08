Почему женщины чаще справляются с гриппом без осложнений

Как гормоны определяют, кто из нас перенесёт грипп легче

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Дженна Хоуп объяснила, что мужчины переносят грипп тяжелее и дольше, чем женщины. Согласно ее словам, мужчины сильнее ощущают боль в суставах и горле, что связано с особенностями их организма.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Больная женщина с градусником

Доктор Хоуп отметила, что главный фактор заключается в мужском половом гормоне — тестостероне, который мешает нормальной работе иммунной системы. Именно по этой причине мужчины заболевают дольше и более интенсивно.

С другой стороны, иммунная система женщин более вынослива. Это связано с высоким уровнем женских половых гормонов — эстрогена и прогестерона. Эти гормоны помогают женскому организму лучше справляться с вирусами.

Для того, чтобы укрепить иммунитет, доктор порекомендовала соблюдать здоровый режим дня и обязательно высыпаться. Качественный сон играет ключевую роль в защите организма от различных вирусных инфекций. Также Хоуп настоятельно советует делать прививки от гриппа, что помогает предотвратить заболевания.

Уточнения

Грипп - острое респираторное вирусное заболевание, вызываемое вирусами гриппа и поражающее в первую очередь верхние дыхательные пути, а также бронхи и, в более редких случаях, — лёгкие.



Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

