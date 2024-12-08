Почему женщины чаще справляются с гриппом без осложнений

Диетолог Дженна Хоуп объяснила, что мужчины переносят грипп тяжелее и дольше, чем женщины. Согласно ее словам, мужчины сильнее ощущают боль в суставах и горле, что связано с особенностями их организма.
Доктор Хоуп отметила, что главный фактор заключается в мужском половом гормоне — тестостероне, который мешает нормальной работе иммунной системы. Именно по этой причине мужчины заболевают дольше и более интенсивно.
С другой стороны, иммунная система женщин более вынослива. Это связано с высоким уровнем женских половых гормонов — эстрогена и прогестерона. Эти гормоны помогают женскому организму лучше справляться с вирусами.
Для того, чтобы укрепить иммунитет, доктор порекомендовала соблюдать здоровый режим дня и обязательно высыпаться. Качественный сон играет ключевую роль в защите организма от различных вирусных инфекций. Также Хоуп настоятельно советует делать прививки от гриппа, что помогает предотвратить заболевания.
Грипп - острое респираторное вирусное заболевание, вызываемое вирусами гриппа и поражающее в первую очередь верхние дыхательные пути, а также бронхи и, в более редких случаях, — лёгкие.
Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).
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