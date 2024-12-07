Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как улучшить структуру почвы и привлечь полезных помощников
Электромобили не оправдали ожиданий Porsche
Простые и эффективные способы тренироваться без зала
Когда аппетит вашего питомца может стать поводом для тревоги
Италия увеличивает сроки рассмотрения виз для россиян
Рецепт мусахи и сате по-ростовски
Россия обновила список стран, граждане которых могут получить электронную визу
Спасите мебель: как быстро научить кошку пользоваться когтеточкой
Фитнес-тренер назвала способы замотивировать себя на занятия спортом

Созданы очки, которые блокируют свет, вызывающий эпилептические припадки

Уникальные очки от британских учёных защитят от эпиприпадков
1:36
Здоровье

В недавно опубликованном исследовании в журнале Cell Reports Physical Science сообщается о разработке инновационных очков для людей с фотосенситивной эпилепсией. Эти очки, созданные британскими учёными из Университетов Глазго и Бирмингема, помогут людям с этой формой эпилепсии смотреть телевизор и пользоваться компьютером, не переживая за своё здоровье.

Тёмные очки
Фото: commons.wikimedia.org by Jpogi, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Тёмные очки

Как работают очки

Примерно один из четырёх тысяч человек страдает от фоточувствительной эпилепсии, при которой приступы могут вызываться светом с определённой яркостью, частотой и длиной волны. Очки, о которых идёт речь, были спроектированы так, чтобы блокировать почти весь свет с длиной волны от 660 до 720 нанометров. Это стало возможным благодаря использованию жидких кристаллов, которые меняют свои оптические свойства при воздействии тепла.

В очках установлены линзы, которые отражают именно те значения длины волны, которые могут спровоцировать припадок. Это достигается за счёт микросхемы в дужках очков, которая нагревает линзы до 36,5 градусов по Цельсию, активируя нужный эффект.

Когда носить очки

Идея заключается в том, чтобы владельцы носили очки как обычные, но использовали их для защиты от эпилептических приступов только во время просмотра телевизора или игры на компьютере.

Уточнения

Эпиле́пси́я - хроническое неврологическое заболевание, проявляющееся в предрасположенности организма к внезапному возникновению судорожных приступов.

Свет — электромагнитное излучение, воспринимаемое человеческим глазом. В качестве коротковолновой границы спектрального диапазона, занимаемого светом, принят участок с длинами волн в вакууме 380−400 нм (750−790 ТГц), а в качестве длинноволновой границы — участок 760−780 нм (385−395 ТГц).

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
Еда и рецепты
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году Аудио 
Лобода призналась в ненависти к Натали и заявила, что у россиян убогий вкус
Шоу-бизнес
Лобода призналась в ненависти к Натали и заявила, что у россиян убогий вкус Аудио 
Палеонтологи отыскали чудо спустя 200 млн лет и даже дали ему имя
Наука и техника
Палеонтологи отыскали чудо спустя 200 млн лет и даже дали ему имя Аудио 
Популярное
Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца

Елена Преснякова, бабушка Никиты Преснякова по отцу, рассказала, что её внук в последнее время стал очень закрытым и отдалился от родных.

Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания
Как спасти клубнику от долгоносика: простая схема обработки
Лобода призналась в ненависти к Натали и заявила, что у россиян убогий вкус
Родной язык ближе к душе, а иностранный — к телу? Учёные ответили на этот вопрос Игорь Буккер Сводка с фронта: ВСУ близки к потере сразу пяти городов, депутаты Рады готовятся бежать из страны Дмитрий Плотников Военный бюджет Украины на 2025 год почти не вырастет, но жить лучше не получится Андрей Николаев
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
Почему шотландские кошки такие злые? Интересные факты
Почему шотландские кошки такие злые? Интересные факты
Последние материалы
Спасите мебель: как быстро научить кошку пользоваться когтеточкой
Фитнес-тренер назвала способы замотивировать себя на занятия спортом
Чью сторону принимают собаки в семейных конфликтах?
Как распознать и избавиться от плесени в ванной
Почему не стоит делать педикюр с гель-лаком зимой
Как избавиться от осота на участке: народные методы
Список полезных продуктов, актуальный для декабря
Оторванные листья спасают перец? Раскрываем хитрость большого урожая
Работаешь в праздники? Вот как получить двойную оплату и не прогадать
Ошибки водителей зимой, которые губят АКПП
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.