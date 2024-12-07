Созданы очки, которые блокируют свет, вызывающий эпилептические припадки

Уникальные очки от британских учёных защитят от эпиприпадков

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В недавно опубликованном исследовании в журнале Cell Reports Physical Science сообщается о разработке инновационных очков для людей с фотосенситивной эпилепсией. Эти очки, созданные британскими учёными из Университетов Глазго и Бирмингема, помогут людям с этой формой эпилепсии смотреть телевизор и пользоваться компьютером, не переживая за своё здоровье.

Фото: commons.wikimedia.org by Jpogi, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Тёмные очки

Как работают очки

Примерно один из четырёх тысяч человек страдает от фоточувствительной эпилепсии, при которой приступы могут вызываться светом с определённой яркостью, частотой и длиной волны. Очки, о которых идёт речь, были спроектированы так, чтобы блокировать почти весь свет с длиной волны от 660 до 720 нанометров. Это стало возможным благодаря использованию жидких кристаллов, которые меняют свои оптические свойства при воздействии тепла.

В очках установлены линзы, которые отражают именно те значения длины волны, которые могут спровоцировать припадок. Это достигается за счёт микросхемы в дужках очков, которая нагревает линзы до 36,5 градусов по Цельсию, активируя нужный эффект.

Когда носить очки

Идея заключается в том, чтобы владельцы носили очки как обычные, но использовали их для защиты от эпилептических приступов только во время просмотра телевизора или игры на компьютере.

Уточнения

Эпиле́пси́я - хроническое неврологическое заболевание, проявляющееся в предрасположенности организма к внезапному возникновению судорожных приступов.



Свет — электромагнитное излучение, воспринимаемое человеческим глазом. В качестве коротковолновой границы спектрального диапазона, занимаемого светом, принят участок с длинами волн в вакууме 380−400 нм (750−790 ТГц), а в качестве длинноволновой границы — участок 760−780 нм (385−395 ТГц).

